Grupa Albanaca napala je pripadnike Vojske Srbije u reonu baze Debela Glava u Kopnenoj zoni bezbednosti. Prema dostupnim informacijama, oni su u podnožju Brda Šopi ispalili 15 hitaca u pravcu pripadnika Vojske Srbije, nakon čega su sa šest džipova pobegli u pravcu Kosova i Metohije.

Novinar Darko Mirković doneo je najnovije informacije sa Kosova i Metohije o ovom napadu:

- Juče je u reonu baze "Debela Glava", u zoni kopnene bezbednosti došlo do napada. Radi se o teritoriji opštine Bujanovac, selo Zebince, ispaljeno je nekoliko hitaca. Nemamo i dalje tačne informacije šta se zapravo dogodilo. Ali, radi se o većem broju ljudi koji su se našli na teritoriji Kosova i Metohije i koji su ispalili nekoliko hitaca prema pripadnicima Vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti - rekao je Mirković i dodao:

- Najbitnije je da nema povređenih, međutim ovo je još jedan novi incident, još jedna tenzija na teritoriji Kosova i Metohije. Ovakvi slučajevi nisu pojedinačni, već se dešavaju prilično često, nekada se o njima piše i govori, nekad ne. Često se na teritoriji opštine Kuršumlija dešavaju ovakve stvari, jer Albanci sa teritorije opštine Podujevo prelaze na teritoriju Srbije, kradu drva ili čine neke druge loše stvari.

Mirković naglašava da se KFOR obično brzo oglasi nakon sličnih događaja, međutim za sada i dalje nema zvaničnih saopštenja:

- Ono što je simptomatično u ovom trenutku, što moramo naglasiti, jeste da još uvek nemamo zvaničnog saopštenja KFOR-a. Ja znam lično da su se neke moje kolege ovde iz Mitrovice i drugih srpskih medija zvanično obratili KFOR-u sa pitanjem šta se desilo. Oni se obično uvek brzo oglase, ali za sada nema tog njihovog oglašavanja, tako da ćemo sačekati tokom dana da vidimo kakva je reakcija - kaže novinar i zaključuje:

- Međutim, obično u takvim saopštenjima kažu da prate situaciju, da su njihovi pripadnici na terenu. Još jedan incidentet koji je uneo nemir kod Srba na teritoriji Kosova i Metohije, a znamo da je veoma loša politička situacija, da albanske partije ne mogu da nađu ni kompromis, ni dogovor.

