U manastiru Visoki Dečani juče je liturgijom i rezanjem kolača obeležena ktitorska slava Sveti kralj Stefan Dečanski. Svetu liturgiju služili su mitropolit Teodosije i vladika novobrdski Ilarion, uz sasluženje sveštenstva i monaštva Eparhije raško-prizrenske.

Više stotina vernika prisustvovalo je današnjem prazniku u Visokim Dečanima.

Vladika novobrdski Ilarion obratio se vernicima i istakao da je manastir Visoki Dečani hram koji miriše lepotom.

"Svete mošti Svetog Stefana Dečanskog su temelj za ovaj Sveti hram, jer ovaj Sveti hram miriše i lepotom svojom sija i kao da je ispitan u obilju iskušenja očvrsnuo i on, i što više vihor i iskušenja napadaju ovo sveto mesto, ono lepše sija, ono se dalje čuje, ono lepše miriše", kazao je vladika.

Naveo je da su Visoki Dečani mesto sabiranja i utehe.

"Neka bi Bog dao molitvama Svetog velikomučenika kralja Stefana Dečanskog, a i našeg patrijarha Porfirija koji se u ovoj svetinji zamonašao i čije vam blagoslove i pozdrave prenosim uz želju da ćemo se i sa njim sresti na KiM uskoro. Neka bi njegovim i molitvama našeg oca i domaćina mitropolita Teodosija, koji je takođe ponikao u ovoj svetoj obitelji i opredelio se da služi Gospodu još u mladosti svojoj, razmišljajući o Dečanima, kuda ga je promisao Božiji odveo, i kuda ga, kao i sve nas, hvala Bogu ponovo vraća. Neka bi njegovim molitvama, i molitvama bratije Dečanske, sa ocem Savom, ovo mesto bilo mesto sabranja, mesto utehe, mesto strašno braćo i sestre, ali na kome smo naučili da stojimo i opstajemo, da postojimo na strašnom mestu, to je ukratko mučeničko svedočanstvo, kako je narodni pesnik rekao, postojati na strašnom mestu. Neka bi svima vama, koji se trudite da na strašnom mestu ostanete i opstanete Gospod dao snage, a mi da bismo se u molitvima Svetoga Kralja i svih svetih sabirali na dobro, u slavu Presvete Trojice", poručio je vladika Ilarion.

Mitropolit Teodosije rekao je u besedi da manastir Visoki Dečani odoleva iskušenjima, opasnostima, neprijateljima, i da stameno stoji i danas.

"Ovo je najveća svetinja za nas koji živimo na Kosovu i Metohiji i svuda. Tu su mošti Svetog Kralja čudotvorene. Sveti Kralj nikada nije hteo da napusti svoj dom, ovu crkvu, pokušali su neki to da učine, ali bezuspešno, do današnjeg dana, i tako će biti ako Bog da i u buduće. A onda monasi, iguman, bratija, oni verno služe svome kralju i ovoj svetoj obitelji. Sve su ostavili da bi svoj život posvetili upravo njemu Svetom kralju i svetoj obitelji, a preko njih samome Gospodu, našem Ocu, spasitelju, ima li šta lepše, ima li šta vrednije za sve nas. Kako je Sveti kralj odan ovoj svetinji, svojoj zadužbini, nikada neće da je napusti, tako su i monasi odani svome Kralju. Ali i svi vi braćo i sestre sabrani ovde danas, praznujete tu odanost našem svetitelju, kralju, među svim najviše proslavljenim od vladara u rodu našem. Zato je Gospod i blagoslovio da on prebiva ovde, da nam bude stub, temelj našeg života i opstanka u najteže vreme", poručio je mitropolit Teodosije.

Pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju zadužena za brigu o SPC i očuvanje kulturne baštine Milena Parlić, koja je prisustvovala liturgiji, istakla je da se sa velikom radošću dočekuje nebeski, ali i zemaljski dokazani zaštitnik, koji vekovima ljubavlju i nemerljivom pravednošću osvetljava put srpskom narodu.

"Kralj Sveti Stefan Dečanski i ova zadužbina su živi dokaz našeg opstajanja i našeg trajanja. U ovim teškim vremenima, punim iskušenja, trpeljivim vremenima, ova svetnja ostaje čuvar postojanja srpskog naroda, čuvar nade za bolju budućnost. Veliki boj vernika je ovde danas da se pomoli svom Svetom kralju za bolju budućnost i preko potreban mir", istakla je Parlić.

Pralić je u svoje i u ime dirketora Knacelarije za KiM Petra Petkovića, čestitala praznik.

"Da nam Sveti kralj pomogne da ga proslavljamo u svim budućim danima, kroz vekove, i da nas uznose sveti Dečani, kao živo svedočanstvo očuvanja i trajanja", istakla je Parlić.

Vernici okupljeni u manastiru Visoki Dečani rekli su da je posebna čast i zadovljstvo što prisustvuju ovom prazniku.

"Na današnji dan je uvek lepo biti ovde. Velika je čast i privilegija biti danas u Dečanima, zahvalni smo Bogu", rekao je Nenad Filipović iz Štrpca.

Istog je utiska i Kristina Marković iz Trstenika.

"Divan je osećaj kada se nađemo na svetoj srpkoj zemlji i na veličanstvenom svedoku o srpskoj istoriji i pravoslavlju", kazala je Kristina.

"Prelep je osećaj, prvi put smo ovde, doveo nas je prijatelj koji je ovde bio mnogo puta. Treba doživeti ovo, svako ko ima mogućnosti trebalo bi da poseti Dečane, posebno na ovaj dan", kazao je Marko Drobnik iz Beograda.

Manastir Visoki Dečani jedan je od četiri manastira na Kosovu koji se nalazi na listi svetske kulturne baštine Uneska. Gradnja manastira završena je 1335. godine, a freskopis 1350. godine. U ovom manastiru, koji je danas pod zaštitom vojnika Kfora, počivaju mošti Stefana Dečanskog.