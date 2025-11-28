Slušaj vest

U hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Leposavićuslužena je sveta tajna jeleosvećenja, molitveni čin koji se u pravoslavnoj tradiciji obavlja radi duhovnog i telesnog isceljenja vernika.

Ove godine jeleosvećenje je održano na dan početka Božićnog posta.

Kako kažu sveštenici, Božićni post je vreme duhovnog mira, uzdržanja i pokajanja, pa se upravo u ovom predbožićnom periodu vernici posebno okupljaju radi molitve i blagoslova.

Tokom službe osveštano je ulje kojim se vernici pomazuju radi zdravlja, okrepljenja i oproštaja grehova.

Sveta tajna nije namenjena samo bolesnima - primaju je i zdravi vernici, kao vid duhovne podrške, osnaženja i učvršćivanja u veri pred predstojeće praznike.