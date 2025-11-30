Iz te organizacije navode da su do sada deca iz Dobrotina imala loše uslove za vannastavne aktivnosti, jer j e sportski teren u centru sela bio zapušten i oronuo. Odlazak u obližnja mesta radi treninga bio je nemoguć zbog nedostatka prevoza i bezbednosti.

„Kada smo čuli da će u Dobrotinu biti osnovan prvi fudbalski klub odlučili smo da im pomognemo i damo zamah njihovom početku. Ovo je jedno od najvećih sela na centralnom Kosovu sa puno dece i drago mi je što će njihovo, inače veoma teško odrastanje, biti bar malo olakšano našom donacijom. Ove godine renovirali smo sportski teren u Sušici kod Gračanice, a sada i u Dobrotinu. Kada vidite sa koliko radosti deca trče po terenu i kako sa nestrpljenjem dolaze na treninge, onda shvatite koliko im je nedostajalo ovakvo mesto”, rekao je Gujon.