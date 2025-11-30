Slušaj vest

Iz te organizacije navode da su do sada deca iz Dobrotina imala loše uslove za vannastavne aktivnosti, jer je sportski teren u centru sela bio zapušten i oronuo. Odlazak u obližnja mesta radi treninga bio je nemoguć zbog nedostatka prevoza i bezbednosti.

Zbog toga je, prema Gujonovim rečima, zahvaljujući donatorima iz Francuske, sportski teren obnovljen sa novim golovima, koševima, modernom podlogom i zaštitnom ogradom.

„Kada smo čuli da će u Dobrotinu biti osnovan prvi fudbalski klub odlučili smo da im pomognemo i damo zamah njihovom početku. Ovo je jedno od najvećih sela na centralnom Kosovu sa puno dece i drago mi je što će njihovo, inače veoma teško odrastanje, biti bar malo olakšano našom donacijom. Ove godine renovirali smo sportski teren u Sušici kod Gračanice, a sada i u Dobrotinu. Kada vidite sa koliko radosti deca trče po terenu i kako sa nestrpljenjem dolaze na treninge, onda shvatite koliko im je nedostajalo ovakvo mesto”, rekao je Gujon.

Humanitarna organizacija „Solidarnost za Kosovo“ je za ovaj projekat izdvojila 30.000 evra, dok će u narednom periodu nastaviti da realizuje projekte kako bi deci sa Kosova obezbedila zdravo, bezbedno i podsticajno okruženje za odrastanje.

Kurir.rs/Kosovo online

