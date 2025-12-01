Slušaj vest

Autobusi javnog prevoza u Prištini ni danas ne saobraćaju, jer se štrajk radnika nastavlja, potvrdio je Iljmi Gaši iz Sindikata gradskog saobraćajnog preduzeća, poručujući da protest neće biti obustavljen dok gradske vlasti ne isplate dug prema javnim i privatnim operatorima.

Gaši je istakao da su finansijska stabilnost preduzeća i obezbeđivanje plata zaposlenima glavni razlozi protesta.

Prema njegovim rečima, odluka je donesena u petak, ali još nije stigla do Ministarstva finansija na potvrdu.

Situacija stvorena između Opštine Priština i Ministarstva finansija ostavila je građane bez javnog prevoza nedelju dana. U međuvremenu, građani zahtevaju da institucije što pre pronađu rešenje za ovaj problem, jer nedostatak prevoza otežava njihov svakodnevni život.

Štrajk je počeo u ponedeljak, a obustavljene su sve linije javnog prevoza. Sindikat navodi da Opština Prištine duguje „Trafikut Urban“ 3 miliona 220.000 evra, dok preduzeće dobavljačima za derivate duguje milion i 600.000 evra.