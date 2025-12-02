Slušaj vest

Na magistranom putu Priština-Raška, u mestu Dudin Krš, na teritoriji opštine Severna Mitrovica jutros su osvanuli grafiti OVK.

Grafiti OVK ispisani su na zidovima napuštenih objekata pored puta, javlja reporter Kosovo onlajna.

Mesto Dudin Krš se nalazi praktično na razmeđi opština Južna i Severna Mitrovica, na putu koji Srbi koriste za odlazak za Rašku.

Ovo nije prvi put da se Srbi na Kosovu susreću sa grafitima koji slave OVK.

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustitePolitikaNOVO ZASTRAŠIVANJE SRBA! U Goraždevcu osvanuli grafiti koji slave terorističku UČK: Provokacije sve učestalije
collage.jpg
PolitikaOSVANULI GRAFITI OVK NA DOMU KULTURE U BABINOM MOSTU: Vandali oštetili i dečije igralište, meštani uznemireni (FOTO)
grafit-ovk-uck-foto-kancelarija-za-kim-ilustracija.jpg
PolitikaSRPSKA POLICIJA UHAPSILA PRIPADNIKA TZV. OVK: Učestvovao u napadu na Košare 1999.
OVK
ZanimljivostiZločinački OVK sravnio sa zemljom srpski manastir, a danas Albanci donose crne kokoške: Veruju da tako vraćaju dug svetiteljima od kojih traže lek
Manastir Zočište
DruštvoJAVILI SU DA SU MI ALBANCI UBILI PORODICU! Dušan Panajotović o životu na Kosovu: Bačena mi je bomba na kuću, odnela je dedu pet metara sa stolice
Dušan Panajtović