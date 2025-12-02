Slušaj vest

Centralna izborna komisija u Prištini nastavlja da odbija verifikaciju Srpske liste za učešće na izborima na Kosovu i Metohiji, pa je kao i u prethodnim slučajevima u februaru i oktobru ove godine, isto postupila i za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 28. decembar.

Sa dva glasa za, dva protiv i sedam uzdržanih, CIK na večerašnjoj sednici nije overio Srpskoj listi pravo učešća na izborima 28. decembra.

Predsednik CIK-a Krešnik Radonići i srpski član glasali su za, dok su dva člana Pokreta Samoopredeljenje glasala protiv, prenose mediji u Prištini.

Članovi iz ostalih stranaka bili su uzdržani.