PONOVO ODBIJENA VERIFIKACIJA: CIK u Prištini ne priznaje Srpsku listu za decembarske izbore
Centralna izborna komisija u Prištini nastavlja da odbija verifikaciju Srpske liste za učešće na izborima na Kosovu i Metohiji, pa je kao i u prethodnim slučajevima u februaru i oktobru ove godine, isto postupila i za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 28. decembar.
Sa dva glasa za, dva protiv i sedam uzdržanih, CIK na večerašnjoj sednici nije overio Srpskoj listi pravo učešća na izborima 28. decembra.
Predsednik CIK-a Krešnik Radonići i srpski član glasali su za, dok su dva člana Pokreta Samoopredeljenje glasala protiv, prenose mediji u Prištini.
Članovi iz ostalih stranaka bili su uzdržani.
CIK nije overio Srpskoj listi pravo učešća ni na izborima 9. februara, pa je potom Izborni panel za žalbe i pritužbe naložio CIK-u da potvrdi najvećoj srpskoj partiji na KiM pravo učešća na izborima.