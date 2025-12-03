Slušaj vest

Kancelarija EU u Prištini izrazila je sinoć žaljenje povodom odluke Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da ne verifikuje Srpsku listu (SL) za učešće na izborima za skupštinu privremenih institucija 28. decembra.

- Politizacija CIK-a od strane Pokreta Samoopredeljenje i drugih političkih stranaka šteti inkluzivnom izbornom procesu u skladu sa međunarodnim standardima i izveštajem Misije EU za posmatranje izbora - navodi se u sopštenju objavljenom na Fejsbuku.

Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini nije verifikovala Srpsku listu (SL) za učešće na izborima za skupštinu privremenih institucija 28. decembra, preneli su prištinski mediji.

Za verifikaciju najjače srpske stranke na KiM glasala su dva člana CIK-a, dva su bila protiv, a sedam članova je bilo uzdržano.