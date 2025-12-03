Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je danas da novi udar Aljbina Kurtija na Srpsku listu i pokušaj da joj zabrani učešće na predstojećim izborima predstavljaju dokaz njegove nervoze i straha od finalnog debakla na glasanju 28. decembra.

- Kao što smo više puta isticali, Kurti nema šta da ponudi svojim biračima sem ogoljene mržnje prema svemu srpskom, nema nikakav ekonomski program, pa povlači novi očajnički potez ne bi li se veštački održao na vlasti - navodi se u saopštenju.

Dodatno, ističe Petković, pokušajem zabrane Srpskoj listi da učestvuje na izborima, Kurti želi na silu da ponovo progura svog miljenika Nenada Rašića u tzv. parlament u Prištini, jer dobro zna da ga srpski narod neće i da ne predstavlja nikog drugog osim antisrpsku vlast iz Prištine.

Petković ukazuje da je ovo treći pokušaj u godinu dana da Kurti čini sve da zabrani učešće Srpskoj listi na izborima, zato što se jedina bori za interese srpskog naroda i predstavlja branu od Kurtijevog sna o etnički čistom Kosovu i Metohiji.

- Jedno je pak, sigurno, a tu lekciju bi i Kurti trebalo dobro da zapamti - na svaki udar na naš narod i Srpsku listu, Srbi će 28. decembra odgovoriti još snažnijim jedinstvom i slogom - poručio je direktor Kancelarije za KiM.

Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini nije verifikovala Srpsku listu (SL) za učešće na izborima za skupštinu privremenih institucija 28. decembra, preneli su prištinski mediji.

Za verifikaciju najjače srpske stranke na KiM glasala su dva člana CIK-a, dva su bila protiv, a sedam članova je bilo uzdržano.