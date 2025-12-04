Slušaj vest

Bista Bogdana Radenkovića, jednog od najistaknutijih političko-kulturnih radnika među Srbima u nekadašnjoj Osmanskoj carevini, poreklom iz Zvečana, uklonjena je juče sa mesta na kojem je stajala više od dve decenije, ispred prostorija u kojima se ranije nalazilo JSKP „Standard“ u centru Zvečana.

Već nekoliko dana radnici koje je angažovalo kosovsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, kojem su prostorije JSKP „Standard“ dodeljene nakon upada 30. avgusta 2024. godine, obavljaju radove na fasadi i unutar zgrade. Tokom izvođenja radova, juče u poslepodnevnim časovima, uklonjena je i bista koja je postavljena pre više od 20 godina.

Izabrani gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović ističe da je ovo još jedan od poteza odlazećeg rukovodstva opštine usmerenih protiv srpske zajednice.

Foto: Kosovo online printscreen

„Nalazimo se na mestu gde je do juče bila bista Bogdana Rodenkovića, čoveka koji je rođen u Srbovcu, čoveka koji je išao u Carigrad 1910. godine da govori o zulumu koji se sprovodi nad srpskim narodom i, nažalost, ne znam čija je odluka da se ona ukloni, da li odlazećeg opštinskog rukovodstva, koje tri godine devastira opštinu Zvečan“, kaže Milović.

Ističe da je pokušao da dođe do informacije zašto je bista uklonjena, ali da odgovor nije dobio ni od pripadnika policije koji se nalaze na licu mesta, ni od šefa policijske stanice u Zvečanu.

„Dakle, ovo je poruka našim građanima. Po meni je ovo još jedna provokacija, nerazuman potez. Građani treba da ostanu mirni, jer biće još provokacija. Ono šta je najbitnije i najvažnije, da će sutra, u ovo vreme, u opštini Zvečan, legalno i legitimni predstavnici naših građana preuzeti opštinu. I nadam se da ćemo svi zajedno, jer Zvečan je naša zajednička kuća, vratiti Zvečanu onaj sjaj koji on i zaslužuje. Dakle, sutra ćemo saznati da li je ovo odlazeće rukovodstvo, koje tri godine gotovo ništa nije uradilo u Zvečanu, nelegalno donelo ovakvu odluku“, navodi Milović.

Dodaje da, ukoliko o uklanjanju spomen-obeležja Bogdanu Radenkoviću postoji odluka lokalne skupštine, ona će biti poništena, a bista će biti vraćena na svoje mesto.

„Ako postoji skupštinska odluka, sledeća skupština koja će biti formirana, legalno i legitimno, vratiće bistu tamo gde je njoj i mesto, gde su građani opštine Zvečan odlučili da stoji“, rekao je Milović.

Autor biste, umetnik Nenad Radenković, smatra da je reč o jednom anticivilizacijskom činu.

„Ukoliko bista ne bude vraćena u određeno vreme, vratićemo je mi skupštinskom odlukom. Ono što je činjenica i ono što treba apostrofirati je sledeće. Bogdan Rodenković svojim radom nikada nije imao nikakvu aktivnost koja je uperena bila protiv albanskog naroda, naprotiv“, rekao je Radenković.

Bogdan Rodenković je sa albanskim velikanima svoga doba pokušao da napravi saradnju kako bi se pre 1912. godine, pre Balkanskih ratova, oslobodili Osmanske imperije, kaže Radenković.

„Jednog od najvećih intelektualaca sa ovih prostora, koji je govorio sedam jezika, koji je bio predstavnik Srba u Carigradu, koji je bio kandidat za vladiku, ne možemo jednostavno tako jednostranim potezima ukloniti i izbrisati jedan bitan deo srpske istorije ne samo ovog prostora, nego i, inače, srpskog naroda u suštini“, smatra Radenković.

Ističe i zabrinutost za ostale spomenike na teritoriji opštine Zvečan koji simbolizuju borbu za opstanak Srba na ovim prostorima.

„Kao autor ovog spomenika sam dirnut, žao mi je. Ovde nedaleko od nas ima još jedan spomenik kojem sam ja autor, koji je posvećen stradalima u Nato bombardovanju. Nadam se da neće on biti sledeći, kao i krst i pesma koja je postavljena u Rudaru na mestu gde je naš narod pokazao svoju rešenost za opstankom i ostankom na ovim prostorima“, istakao je Radenković.

Zasad nije poznato gde je bista Bogdana Radenkovića odneta, kao ni da li je sačuvana ili je uništena prilikom uklanjanja.