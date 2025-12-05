Slušaj vest

Iz porte crkve u Lipljanu nepoznati počionioci su sinoć oko 18 časova skinuli i odneli zastavu Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Zastavu je sa zvonare skinula osoba koja je na glavi imala fantomku, što pokazuju snimci sa nadzorne kamere, rečeno je iz crkvene opštine u Lipljanu. Zastava je na crkvu u Lipljanu postavljena juče, povodom hramovne slave Vavedenja Presvete Bogorodice. Slučaj je prijavljen tzv. kosovskoj policiji.

Nepoznati počinioci su i u junu 2023. godine skinuli zastavu sa zvonare crkve u Lipljanu.

U Lipljanu je pre sukoba 1999. godine živelo više od 6.000 Srba, a danas ih ima samo nekoliko stotina.