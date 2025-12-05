Slušaj vest

Nakon održane sednice i polaganja zakletve od strane novoizabranog gradonačelnika Opštine Severna Mitrovica Milan Radojević i predstavnici Srpske liste uputili su se ka prostorijama ove stranke u centru grada, a dočekali su ih okupljeni građani srpskim zastavama.

Građani su izvikivali "Srbija" i "pobeda", a njima se kratko obratio Radojević poručivši im da je ovo pobeda građana Severne Mitrovice koji su želeli bolji život.

- Ovo je pobeda svih nas koji jasno želimo da pokažemo da želimo slobodu, mir i da sami odlučujemo o našem gradu. Kako će se zvati ulice, kako ćemo razvijati naš grad. Hvala na poverenju, pred nama je period u kojem treba da radimo za bolji život svih nas - poručio je Radojević.

Radojević se pre toga, nakon polaganja zakletve obratio odbornicima.

- Građani su nam dali glasove da donesemo promene. U prethodnom periodu desile su se neke promene protiv kojih su građani bili i jasno su pokazali svoju volju na izborima. Vreme je da zatvorimo tamno poglavlje opštine Severna Mitrivica. Verujemo da ćemo svim građanima doneti prosperitet i doneti multietičnost i suživot koja je uvek postojala u našem gradu - rekao je gradonačelnik.

