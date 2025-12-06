Slušaj vest

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da su novoizabrani gradonačelnik Zvečana Dragiša Milović i odbornici u petak, kada su ušli u zgradu opštine Zvečan, zatekli užasne prizore, posebno u prostorijama koje su koristili pripadnici specijalnih jedinica tzv. kosovske policije i naveo da su u zgradi oskrnavljene ikone.

Simić je na društvenim mrežama objavio fotografije ikona na kojima su svetiteljima izgrebane oči i dodao da je u prostorijama opštine zatečen otpad, da su kancelarije devastirane i da su uništena vredna umetnička dela.

- Ono što je posebno zgrozilo sve naše predstavnike jesu oskrnavljene, na pod pobacane ikone, kojima su izgrebane oči oslikanih svetitelja. Zašto??? - upitao je Simić.

Novi gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je ranije danas da su gradonačelnici četiri opštine na severu KiM, nakon što su juče preuzeli dužnost od albanskih gradonačelnika, u zgradama opština zatekli katastrofalno stanje jer su nestale stvari izuzetne vrednosti, a oskrnavljene su i pravoslavne ikone.

Radojević je za TV Prva rekao da to pokazuje kakav je odnos Prištine prema srpskom narodu i građanima ove četiri opštine.

Na Kosovu i Metohiji u petak su konstituisane skupštine devet opština sa srpskom većinom, a novoizabrani gradonačelnici iz Srpske liste preuzeli su dužnost.

U četiri opštine na severu KiM novi gradonačelnici dužnost su preuzeli od gradonačelnika Albanaca, izabranih na izborima u aprilu 2023. na koje je izašlo samo 3,5 odsto upisanih birača, a koji su održani nakon što su predstavnici Srba napustili privremene institucije zbog jednostranih i eskalatornih poteza Prištine i nepoštovanja sporazuma.