Advokat Nebojša Vlajić, koji zastupa Duška Arsića, optuženog za navodni ratni zločin, izjavio je nakon današnjeg ročišta, na ponovljenom ročištu pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini, da tužilac pokušava kvantitetom, odnosno brojem svedoka, da nadomesti kvalitet koji nema.

Vlajić navodi da tužilac nema svedoka koji može da potvrdi Arsićevu krivicu.

"Videli smo da se jedan profesionalno bavi kupovinom srpske zemlje, po njegovim rečima otkupio je više od 300 parcela i jasno je da je, što smo isticali u prethodnom suđenju, to jedan od razloga, ako ne i glavni razlog zašto se protiv Duška Arsića vodi ovakav postupak, jer je došlo do nesporozuma, odnosno on je odbio da proda one parcele koje je neko želeo da kupi", kazao je Vlajić.

On je dodao da je ostalo da se ispita još nekoliko svedoka i da u februaru očekuje pravičnu presudu - oslobađajuću.

"A pravična presuda u ovakvom slučaju, gde zaista nema ni jednog dokaza, može da bude samo oslobađajuća", naveo je Vlajić.

Naredna ročišta su zakazana za 27. januar, 5. i 6. februar naredne godine.

Duško Arsić iz Matičana kod Prištine, optužen je da je počinio navodni ratni zločin nad civilnim stanovništvom tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Na današnjem ročištu dvedok R.Š. rekao je da samo na osnovu izjave druge osobe, Artana Krasnićija, zna da mu je Arsić ubio brata, kojeg, kako je rekao, nije poznavao.