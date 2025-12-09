Slušaj vest

Advokat Nebojša Vlajić, koji zastupa Duška Arsića, optuženog za navodni ratni zločin, izjavio je nakon današnjeg ročišta, na ponovljenom ročištu pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini, da tužilac pokušava kvantitetom, odnosno brojem svedoka, da nadomesti kvalitet koji nema.

Vlajić navodi da tužilac nema svedoka koji može da potvrdi Arsićevu krivicu.

"Videli smo da se jedan profesionalno bavi kupovinom srpske zemlje, po njegovim rečima otkupio je više od 300 parcela i jasno je da je, što smo isticali u prethodnom suđenju, to jedan od razloga, ako ne i glavni razlog zašto se protiv Duška Arsića vodi ovakav postupak, jer je došlo do nesporozuma, odnosno on je odbio da proda one parcele koje je neko želeo da kupi", kazao je Vlajić.

On je dodao da je ostalo da se ispita još nekoliko svedoka i da u februaru očekuje pravičnu presudu - oslobađajuću.

"A pravična presuda u ovakvom slučaju, gde zaista nema ni jednog dokaza, može da bude samo oslobađajuća", naveo je Vlajić.

Naredna ročišta su zakazana za 27. januar, 5. i 6. februar naredne godine.

Duško Arsić iz Matičana kod Prištine, optužen je da je počinio navodni ratni zločin nad civilnim stanovništvom tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Na današnjem ročištu dvedok R.Š. rekao je da samo na osnovu izjave druge osobe, Artana Krasnićija, zna da mu je Arsić ubio brata, kojeg, kako je rekao, nije poznavao.

Kurir Politika/Kosovo onlajn

Ne propustitePolitikaSRPSKA LISTA: Razrešeni svi politički imenovani direktori opštinskih odeljenja na severu
Srpska lista 2.jpg
PolitikaPETKOVIĆ U RAŠKI SA PREDSTAVNICIMA SRPSKE LISTE: Vraćanje srpskih opština na severu i jačanje onih na jugu važni za opstanak Srba
Petar Petković
PolitikaSRPSKA LISTA PREDALA IZBORNU LISTU: Na listi 33 kandidata, nosilac dr Zlatan Elek
srpska lista 127.jpg
SRBI NA KIMIZ PORTE CRKVE U LIPLJANU SKINUTA ZASTAVA SPC! Nadzorna kamera sve snimila: Zastavu je sa zvonare skinula osoba koja je na glavi imala fantomku (VIDEO)
Lipljan zastava crkva.jpg
Nekretnine"SKUPLJE U PRIŠTINI NEGO U BEČU" Penzioneri ogorčeni: Mi lekove ne možemo da platimo, a ne da kupimo stan! Cene visoke, plate jako niske, jedva preživljavamo
screenshot-20240428-113237.jpg
PolitikaEPARHIJA RAŠKO-PRIZRENSKA IZRAŽAVA ZABRINUTOST: Javni poziv na rušenje Hrama Hrista Spasa u Prištini predstavlja govor mržnje i pretnju verskoj slobodi
2D52543A-6E47-44D4-ABFB-0051BD11A29E-1003x570.jpg