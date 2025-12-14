Slušaj vest

Nepoznati počinioci obili su kuću porodice Gačić u Ugljaru, razbili ulazna vrata kuće i pomoćnih zgrada i izvršili premetačinu.

Novica Rašić, koji nakon smrti brata njegove supruge vodi računa o imanju, rekao je da počinioci nisu pronašli ništa vredno, ali da je dovoljna i ova načinjena šteta, kao i pretrpljeni strah.

Rašić je za "Kosovo onlajn" objasnio da je obijena vrata, pre svega na pomoćnim zgradama a zatim i od kuće, zatekao sinoć u 21.30 sati po povratku iz Novog Sada.

O slučaju je obavestio policiju, koja je izvršila uviđaj, a primetio je da je obijena i kuća u blizini njihove u kojoj niko ne živi.

- Sinoć kada sam došao oko pola deset, pogled mi je odmah otišao tamo, jer znam šta se sve dešava. Sva vrata su bila obijena. Kad sam došao do kuće imao sam šta da vidim... razbijena ulazna vrata, unutra je sve isprevrtano u dve sobe, u hodniku isto, vešeraj, police... Penjali su se i na zamrzivač, na tavanu su gledali ima li nešto. Sve su isprevrtali, prozor je bio otvoren od jedne sobe, tu su izašli najverovatnije. Zvao sam policiju, došli su i napravili zapisnik. Nisam primetio još da nešto nedostaje, sad vraćam stvari na mesto. Novac ovde ne držamo, kao ni zlato, samo stvari, od kojih je nešto novo, to nisu dirali - rekao je Rašić.

Nije prvi put opljačkan

Rašić se osvrnuo i na događaj od pre sedam godina, kada je opljačkana njegova kuća u Lipljanu, kada su lopovi odneli novac i zlato u vrednosti od 10 do 12 hiljada evra.

- Dva puta mi je kuća u Lipljanu pljačka. To je bilo pre sedam, osam godina. Spremali smo se za svadbu, tada su nam odneli zlato, novac, stvari u vrednosti od 10 do 12 hiljada evra... agregat, kosačicu, hiltovku... - naveo je on.

Dodao je da počinioci u tom slučaju nisu pronađeni, a ne očekuje ni da će ovaj slučaj u Ugljaru biti rešen.

- Ne verujem da će se nešto rešiti. Kada se desilo to u Lipljanu, policija je rekla da sumnjaju na nekoga, ali da nemaju dokaze. Nema ništa od toga, samo veći stresovi, nervoza i strah - kazao je Rašić.