Prilikom postavljanja jelke, pripadnici tzv. kosovske policije prišli su radnicima i zatražili dozvolu za postavljanje rasvete, koju je Opština Severna Mitrovica, kako kažu za Kosovo onlajn, ranije uredno dobila.

Nakon što su se uverili da dozvola postoji, policajci su se udaljili, a sa postavljanjem jelke je nastavljeno.

Prethodnih dana postavljene su i dekorativne svetiljke na stubovima ulične rasvete, pa mitrovačko šetalište odiše duhom predstojećih praznika.

Kurir.rs/Kosovo online

