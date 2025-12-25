Slušaj vest

Gordana Mihajlović, jedini kandidat za poslanika na vanrednim parlamentarnim izborima iz Zubinog Potoka ispred stranke Za slobodu, pravdu i opstanak koju predvodi Kurtijev ministar Nenad Rašić, potvrdila je da napušta tu stranku jer je, kako je navela, uvidela da je njegova politika protiv interesa srpskog naroda na Kosovu.

„Obaveštavam vas da sam donela odluku da napustim stranku Za slobodu, pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, i da ni na koji način ne učestvujem na ovim izborima, jer sam vremenom uvidela da je njegova politika protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“, istakla je Mihajlović za Kosovo online.

Kako je dodala, jedina politika koja garantuje opstanak Srba na Kosovu jeste politika koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Više je nego jasno da je jedina politika koja garantuje Srbima opstanak na Kosovu i Metohiji, i koju podržavam, politika predsednika Aleksandra Vučića“, zaključila je Mihajlović.

Nenad Rašić i Aljbin Kurti Foto: Printscreen lajmi.net

Podsetimo, član GI SPO Slađan Nikolčević saopštio je juče da se povlači iz izbornog procesa u kom je bio jedini kandidat za poslanika te građanske inicijative iz Opštinskog odbora Štrpce, jer je, kako je naveo, svestan da je delovanje predsednika GI SPO i ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića zasnovano na ličnom interesu i da vodi u dalje podele i slabljenje položaja srpskog naroda na Kosovu.