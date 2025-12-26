Slušaj vest

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas da je od presudnog značaja za opstanak srpskog naroda na AP KiM da Srpska lista u nedelju, na izborima za poslanike u skupštini privremenih prištinskih institucija, pobedi i osvoji svih 10 zagarantovanih mesta za srpsku zajednicu, ističući da je to jedini način da ta stranka nastavi da se bori za interese Srba na toj teritoriji.

- Pobeda Srpske liste jeste između ostalog i garant nastavka sveobuhvatne pomoći države Srbije srpskom narodu na Kosovo i Metohiji i nastavka daljeg redovnog isplaćivanja, i plata, i penzija, i novih zapošljavanja, i nastavka infrastrukturnih, i kapitalnih investicija. Zapravo, pobeda srpske liste jeste brana Kurtijevom teroru i njegovoj antisrpskoj politici - rekao je Petković za RTS.

On je istakao da je, kada se pogleda koga premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti podržava i koga napada, sasvim jasno ko stoji iza interesa srpskog naroda na AP KiM i ko se za njih istinski bori.

- Predsednik Aleksandar Vučić i Srpska lista glavna su meta prištinskog režima i Aljbina Kurtija. Zato što predsednik Vučić svojom politikom vodi računa o svakom Srbinu na Kosovu i Metohiji i bori se za teritorijalni integritet i suverenitet naše zemlje. S druge strane, kada Kurti podržava Rašića, kada Kurti podržava i ovde u centralnoj Srbiji blokadere, jasno vam je da oni direktno rade protiv interesa srpskog naroda i srpske države. Rade na slabljenju zapravo naše države. Stvari su vrlo jednostavne - pojašnjava Petković.

Dodao je da nema šta Kurti nije učinio ne bi li pokušao da je zabrani Srpsku listu i da spreči učešće te stranke na izborima, ocenjujući da bi o tome mogla da se napiše zasebna knjiga.

Međutim, napominje, da je Srpska lista i pored svih problema i teškoća uspela da opstane, ojača i obezbedi učešće na predstojećim izborima.