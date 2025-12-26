Slušaj vest

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da je sud privremenih institucija u Prištini Slađana Trajkovića osudio na 10 godina zatvora bez dokaza i svedoka i istakla da je ta presuda deo šireg plana zastrašivanja i progona srpskog naroda.

U saopštenju se ističe da je presuda Trajkoviću nastavak protivpravne kampanje protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i još jedan dokaz da na Kosovu i Metohiji pod vlašću Aljbina Kurtija za Srbe nema ni prava ni pravde, niti pravičnog suđenja i poštovanja osnovnih ljudskih prava.

Podseća se da je Trajković nakon sukoba na KiM proteran iz rodnog Vučitrna i da se nastanio i skućio u Kosovskoj Mitrovici, naselju Bošnjačka mahala, gde je mirno živeo sa svojom porodicom pune 23 godine dok Kurtijev režim nije pokrenuo svoj sistem odmazde i represije prema srpskom narodu, proizvoljnim hapšenjima baziranim na lažnim optužnicama i bez ikavih kredibilnih svedoka.

Trajković je kao pripadnik takozvane kosovske policije prošao sve bezbednosne provere i uhapšen je tek kada je skinuo uniformu, što dovoljno svedoči o političkoj pozadini negovog hapšenja, a sada i presude, naglašava se u saopštenju.

Dodaje se da je tokom prethodne tri godine, koliko je proveo u Kurtijevom kazamatu, Trajkoviću narušeno zdravlje i da se suočavao sa brojnim problemima i kršenjem osnovnih ljudskih prava, o čemu je u više navrata svedočila i njegova porodica.

- Zato je više nego ikad danas važno da se srpski narod ujedini i složno nastupi na nedeljnim izborima, kako bi naši predstavnici iz Srpske liste u punom kapacitetu i sa osvojenih svih deset mandata bili u mogućnosti da se bore za svakog utamničenog Srbina koji strada u Kurtijevim kazamatima - navedeno je u saopštenju.

