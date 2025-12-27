Slušaj vest

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić izjavio je danas da je važno da svi Srbi sutra izađu na izbore i daju svoj glas Srpskoj listi, jer je ona, kako je naglasio, jedina koja zaista štiti interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Jevtić je ukazao da je važno da Srpska lista osvoji svih deset poslaničkih mandata kako niko ne bi bio u mogućnosti da trguje interesima srpskog naroda.

- Od velike važnosti je da svaki Srbin i svaka Srpkinja sutra izađu na izbore i da svoj glas daju da Srpska lista potvrdi ono što smo radili i na parlamentarnim izborima u februaru i na lokalnim izborima u oktobru ove godine, i da se ono što je u februaru bio pokušaj Albina Kurtija i što je uspeo kroz albanske glasove i glasove određenog dela Bošnjaka da ugura u parlament na kvotu srpskog naroda Nenada Rašića, spreči - rekao je Jevtić za RTS.

Kako je istakao, postoji jedan nacionalni interes da svih deset poslaničkih mandata ode u ruke srpskom narodu kako ne bi niko trgovao interesima na kvotu onoga što pripada srpskom narodu i da sprečimo da se na bilo koji način ugroze interesi Srba na prostoru Kosova i Metohije.

Prema njegovim rečima, ključno je da Srbi kroz institucije spreče sprovođenje politike Aljbina Kurtija koja je prethodnih godina imala za cilj raseljavanje Srba sa prostora Kosova i Metohije.

- Sve je to za cilj imalo da se Srbi raseljavaju sa prostora Kosova i Metohije. Ključno je da kroz institucije mi sprečimo da se jedna takva politika sprovodi u budućnosti, da budemo na onim mestima na kojima se donose odluke o našim životima, da budemo tu da štitimo i sprečimo da se jednom politikom etno-nacionalizma koju sprovodi Aljbin Kurti utiče da se tako nešto ne dogodi - naglasio je on.

Jevtić je rekao da Srbi na predstojećim izborima treba da pokažu snagu jedinstva jer je to, kako je objasnio, najveći mehanizam zaštite interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

- Mi moramo da pokažemo snagu jedinstva jer je to naš najveći mogući mehanizam zaštite onoga što treba da bude sveopšti interes. To je opstanak srpskog naroda na ovim prostorima, osnaživanje srpskog naroda na ovim prostorima i zaštita naših institucionalnih interesa, našeg školstva, našeg zdravstva. To su stubovi opstanka i bez tih stubova će zaista biti teško - naveo je on.

Potpredsednik Srpske liste je istakao da se Srpska lista, za razliku od Nenada Rašića, uvek kada je to bilo moguće suprotstavljala inicijativama i politikama koje su za cilj imale raseljavanje srpskog naroda sa Kosova i Metohije.

- Mi smo unazad neko vreme imali situaciju u kojoj je jedan čovek koji je došao i zauzeo jedno mesto u parlamentu na kvoti srpskog naroda radio sve suprotno interesima. Nije se suprostavio procesima koji su za cilj imali raseljavanje srpskog naroda, nije digao svoj glas, a neko je to prikazivao kao multinacionalizam, demokratiju. Srpska lista se u prošlosti, kada god je imala priliku, suprostavila svim onim inicijativama unutar institucija koje su za cilj imale da se sprovede politika raseljavanja srpskog naroda, etničkog čišćenja sa ovih prostora - rekao je on.

Kako je naveo, Srbi sa Kosova i Metohije su uvideli da je politika Nenada Rašića štetna po interese srpskog naroda.

- Laž ima rok trajanja. Ovi ljudi koji su se povukli sa liste Nenada Rašića su uvideli da je laž to što se njima on prikazivao kao neko ko želi da štiti srpske interese. Drago mi je da su oni doneli ovu odluku, iako su bili pod velikim pritiscima Nenada Rašića da to ne učine i ja sam gotovo siguran da će srpski narod to ceniti - rekao je potpredsednik Srpske liste.

Jevtić je poručio da je Srpska lista jedina srpska opcija na narednim izborima i dodao da podrška predsednika Srbije Aleksandra Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića Srpskoj listi govore u prilog toj tvrdnji.

Prema njegovim rečima, na kampanju za predstojeće izbore uticao je i povratak srpskih gradonačelnika u opštine na severu Kosova i Metohije koji je pokrenuo talas, kako je rekao, pozitivnih promena.