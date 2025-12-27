Slušaj vest

Bojan Jovanović iz Leposavića, koji je do skoro izdavao lokal u centru grada stranci Za slobodu, pravdu i opstanak, koju vodi Nenad Rašić, odlučio je da raskine ugovor o zakupu i sa svog objekta prekreči sav promotivni predizborni materijal te stranke jer se, kako je naveo, razočarao zbog "Rašićeve antisrpske politike".

"Ne želim da se ime moje porodice na bilo koji način više dovodi u vezu sa Rašićem, niti ga više podržavam zbog svega što radi protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Zato sam jutros i prekrečio sav predizborni materijal Rašićeve stranke sa svog lokala i raskidam sa njim svaki ugovor o saradnji", rekao je Jovanović za Kosovo onlajn.

Istakao je da je jedina ispravna politika ona koja štiti i bori se za prava i boljitak srpskog naroda na prostoru KiM.

Prethodnih dana stranku Za slobodu pravdu i opstanak, na čijem je čelu Rašić, napustili su Slađan Nikolčević iz Štrpca i Gordana Mihajlović iz Zubinog Potoka, koji su bili kandidati za poslanike.

Oni su naveli da je politika stranke Rašića protivna interesima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.