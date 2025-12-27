Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su izbori koji će se održati u nedelju, 28. decembra i na kojima se glasa za poslanike u prištinskom parlamentu, sudbonosni jer se na njima lomi sudbina srpskog naroda na KiM.

On još jednom pozvao srpski narod i interno raseljene sa KiM da sutra budu na biralištima i glasaju za Srpsku listu, za koju je istakao da je jedini legitimni predstavnik Srba.

"Zagarantovanih deset mandata može da obezbedi nastavak borbe za Srbe na KiM. Postoje i druge srpske partije koje su projekat Aljbina Kurtija, kako bi mogao da kaže da ima vladu u kojoj su i srpske partije i da je to multietnički koncept što nije tačno", rekao je Petković za telviziju Informer i dodao da je Kurti raspisao izbore u periodu kada dolazi albanska dijaspora na odmor.

On je podsetio šta je sve Kurti radio da onemogući Srpsku listu da učestvuje u izbornom procesu i podvukao da Kurti svaki dan napada srpski narod i Srpsku listu, koja je "pupčana vrpca" između Srba na KiM i Beograda i jer zna da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić brana teroru Kurtija i neko ko se brine o srpskom narodu.

"Politika Srpske liste najotvorenije smeta Kurtiju. Gledajte koga napada i biće vam sve jasno. Nema šta nije uradio Srpskoj listi. Možemo knjigu da napišemo šta je Srpska lista preživela - da zabrani učešće i u februaru i u oktobru, a predstavnici Kurtija i Samoopredeljenja su svugde glasali protiv učešća želeći da obezglave srpski narod, pa da ostane neko poput Nenada Rašića da odlučuje o sudbini srpskog naroda. Kao što smo uspeli da povratimo četiri opštine na severu, sada je važno da osvojimo 10 mandata. Kurti je na silu albanskim glasovima ugurao Rašića u parlament želeći da sa njim formira vladu", rekao je Petković.

Vučićeva politika ona koja brine o srpskom narodu

Podsetio je da je Nenad Rašić u prištinskom parlamentu dizao ruku za sve antisrpske odluke koje su dovele do militarizacije i progona Srba, poput glasanja za osnivanje muzeja genocida Srbije na KiM.

Nenad Rašić i Aljbin Kurti Foto: Printscreen lajmi.net

"Takvi ne predstavljaju Srbe i vode računa isključivo o ličnim interesima. Zato je važno što su Nikolčević i Mihajlović, visoki zvaničnici Rašićeve partije napustili tu stranku i rekli da je njegova politika služila za slabljenje srpskog faktora i da je politika Aleksandra Vučića ona koja brine o srpskom narodu", rekao je Petković.

Rekao je i da narod to prepoznaje i da zato Srpska lista ima podršku preko 90 odsto Srba.

"I Aleksandar Vučić govori o znalčaju SL i poziva srpski narod da se odazove pozivu i glasaju za Srpsku listu jer je to glas za opstanak srpskog naroda. Važno je što je Vučić rekao da je važno da imamo legitimne predstavnike u parlamentu, to znači da Srpska lista treba da osvoji svih 10 mandata što bi značilo da je svaki politički proces nemoguć bez Srpske liste i da ni Kurti ni Rašić ne mogu da odlučuju o sudbini Srba", rekao je Petković.

Obojena revolucija je propala

Podsetio je i da nema medija u kojima Kurti nije navijao za blokadere nadajući se da će doći do nasilne promene vlasti.

"Oni (blokaderi) kao da biraju datume kada se lomi sudbina srpskog naroda da prave probleme u Srbiji. Poruka svima koji hoće da ruše Srbiju je propala, propala je obojena revolucija. Nema promene vlasti na ulici, zna se kako narod bira. Srpski narod na KiM odlično zna šta je država. Mnogo je važno što smo povratili četiri opštine na severu. Te zgrade su, nakon što su Kurtijevi gradonačelnici izašli bile devastirane, oskrnavljene ikone, gledao sam ikone sa iskopanim očima svetitetlja", rekao je Petković.

Kako je rekao Kurti je na izborima u oktobru, u odnosu na izbore u februaru imao 160.000 glasova manje i da je zato mnogo nervozan, kao i da i sami Albanci vide da njegova politika ne donosi ništa noivo.

"On jedino podiže rejting napadom na Aleksandra Vučiča i Srbe - gašenjem srpskih institucija, militarizacijom severa, ukidanjem dinara, presudama Srbima poput Slađana Trajkovića osuđenog bez dokaza i svedoka na 10 godina. Izgradio je 23 baze na severu KiM da ide tamo sa policijom", rekao je Petković.

Kaže i da je Kurti svim napadima želeo da izazove negativnu reakciju Srba i da je zato važna poruka predsednika Vučića da treba da se očuva mir.

Aleksandar Vučić Foto: Petar Aleksić

"Srbija kao lider u regionu, pored svih problema koje ima je uspela da bude među prvima u Evropi i po stopi rasta i po maloj nezaposlenosti koja je na najnižem stupnju. Menja se izgled Srbije, a Kurti sve to nema i zato smo morali da se suzdržimo od svega na KiM, jer je Kurti svojim naopadima želeo da izazove negativnu reakciju srpskog naroda", rekao je Petković.

Srbi odlaze zbog terora, Albanci zbog ekonomskih razloga

Rekao je i da je tokom dijaloga u Briselu rekao da Srbi zbog terora odlaze sa KiM, a da je prištinski pregovač Besnik Bisljimi rekao da odlaze Albanci.

"Bisljimiju sam rekao da Albanci odlaze iz ekonomskih razloga, Srbi zbog terora. Srbi odlaze u Rašku i Kraljevo, Albanci na zapad. To je velika razlika", rekao je Petković.

Govoreći o pružanju pomoći Srbima na KiM, Petković je rekao da je raspisan konkurs za 300 medicinskih i nemedicinskih radnika, kao i da će posle 15. januara biti primljeno 700 medicinskog i nemedicinskog osoblja po ranije sprovedenom konkursu.

"Jačamo i zdravstvo i školstvo, nalazimo u nemogućim uslovima da Srbi rade, da primaju plate i penzije, da ne govorimo o dodatnim programima pomoći", rekao je Petković i dodao da se nada da će krenuti bolji dani za Srbe posle 28. dcembra i da će pobediti Srpska lista jer je to naše nacionalno pitanje gde moramo da pokažemo punu snagu.