Na Kosovu i Metohiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori posle redovnog glasanja u februaru, neuspešnog konstituisanja vlasti privremenih prištinskih institucija i višemesečne institucionalne blokade.
SRBI NA KIM
PRELEPE SLIKE IZ KOSOVSKOG POMORAVLJA: Srbi u koloni, sa trobojkom, krenuli na glasanje
Veliki broj Srba iz Kosovskog Pomoravlja, Gornjeg Kusca i Koretišta, zajedno su jutros, sa srpskom trobojkom na čelu kolone, krenuli na glasanje.
Srbi krenuli na glasanje na KiM Foto: Kurir
Glasanje protiče uz učešće 24 politička subjekta, uključujući i tri srpske stranke, i u uslovima nastavka pritisaka na srpsku zajednicu od strane režima Aljbina Kurtija.
Biračka mesta otvorena su od 7 do 19 časova, a glasaće se u 948 biračkih centara, na 2.614 biračkih mesta.
