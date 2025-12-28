Slušaj vest

Veliki broj Srba iz Kosovskog Pomoravlja, Gornjeg Kusca i Koretišta, zajedno su jutros, sa srpskom trobojkom na čelu kolone, krenuli na glasanje.

Srbi krenuli na glasanje na KiM Foto: Kurir

Glasanje protiče uz učešće 24 politička subjekta, uključujući i tri srpske stranke, i u uslovima nastavka pritisaka na srpsku zajednicu od strane režima Aljbina Kurtija.

Biračka mesta otvorena su od 7 do 19 časova, a glasaće se u 948 biračkih centara, na 2.614 biračkih mesta.

