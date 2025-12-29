Slušaj vest

Srpska lista je u srpskim sredinama osvojila 90 odsto glasova i 10 poslaničkih mandata

Kako je na konferenciji za novinare saopštio lider Zlatan Elek, to je, u poređenju sa rezultatima od februara, 3.000 glasova više za Srpsku listu.

„Kada su u pitanju srpske sredine Srpska lista je osvojila 41.850, a Nenad Rašić 3.840 glasova, što trenutno znači da su u rukama srpskog naroda svih deset mandata“, naglasio je Elek.

Konkretno u Gračanici, odnos glasova je 6.562 naspram 1.182 u korist Srpske liste.

„Zahvalio bih se srpskom narodu na teritoriji celog Kosova i Metohije, koji je pokazao slogu, jedinstvo, sabornost, bio uz svoju Srbiju, i dao Srpskoj listi 90 odsto glasova“, poručio je Elek na konferenciji za novinare.