Slušaj vest

Centralna izborna komisija saopštila je da je do sada završena verifikacija rezultata političkih subjekata i prebrojavanje glasova kandidata za poslanike u četiri opštine: Štrpce, Đeneral Janković, Junik i Mamuša.

Proces se nastavlja u Opštinskim centrima za prebrojavanje za ostale opštine, navodi se u saopštenju.

Prema podacima objavljenim na platformi CIK-a, Srpska lista osvojila je u Štrpcu 67,35 odsto glasova. Za njom sledi Samoopredeljenje sa 15,64 odsto glasova, DPK sa 7,66, stranka Za slobodu pravdu i opstanak sa 4,68, dok je DSK osvojio 2,58 odsto glasova.

Od kandidata za poslanike Skupštine Kosova koji su u Štrpcu osvojili najviše glasova prvih deset su iz Srpske liste, a najviše je dobio Branislav Nikolić, čak 3.768.

Prvi na listi Samoopredeljenja, koja je drugorangirana, je Aljbin Kurti sa 811 glasova.

Nikolić je, inače, jedini srpski kandidat za poslanika Skupštine Kosova iz Opštine Štrpce, pošto se četiri dana uoči izbora Slađan Nikolčević, član GI Za slobodu pravdu i opstanak, povukao iz izbornog procesa zbog toga što je, kako je naveo, nezadovoljan radom lidera GI SPO i ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića zasnovanog na ličnom interesu.