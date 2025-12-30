Slušaj vest

Srpskoj zajednici u Skupštini Kosova pripada 10 mandata. Prema podacima objavljenim na sajtu CIK-a, u opštini Severna Mitrovica srpske partije dobile su ukupno 5.485 glasova, od kojih je 5.214 pripalo Srpskoj listi.

Stranka Za slobodu, pravdu i opstanak dobila je 204 glasa, odnosno 3,72 odsto, dok je Kosovski savez osvojio 67 glasova, odnosno 1,22 odsto glasova za srpske partije.

Od kandidata za poslanike Skupštine Kosova, prvi je lider Srpske liste Zlatan Elek sa 3.650 glasova, zatim slede Igor Simić sa 3.159 glasova i Nemanja Biševac sa 2.891 glasom.

Na listi stranke Za slobodu, pravdu i opstanak najviše glasova ima Nenad Rašić (126), dok je na listi Kosovskog saveza najviše glasova osvojio Goran Marinković (39).

Tri albanske stranke sa najvećim brojem glasova su Samoopredeljenje (1.063), DPK (252) i DSK (51).

Politička stranka bošnjačke manjine Nova demokratska stranka osvojila je 76 glasa.