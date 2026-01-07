Slušaj vest

Doktor Živojin Jovanović (38), ginekolog i akušer iz sela Pasjane, u opštini Gnjilane na Kosovu i Metohiji ove zime s porodicom slavi Božić u posebnim okolnostima. Naime, 7. decembra 2025. na svet je u lokalnom porodilištu stigao najmlađi sin Stefan, a supruzi Hristini pri porođaju pomogao je upravo Živojin koji je tog dana bio dežuran u porodilištu!

Tačno na Božić mali Stefan, će sa braćom Matejom i Veljkom, koji su osnovci, napuniti mesec dana, a doktor Jovanović otkriva u razgovoru za Kurir kako je sve to izgledalo kada su dobili prinovu.

Živojin je u porodilištu u selu Pasjane porodio suprugu Hristinu 7. decembra Foto: Privatna arhiva

- Prvi sin je rođen u Vranju jer u Pasjanu nije bilo porodilišta. Drugi sin u Niš pošto je supruga tad bila na specijalizaciji i Stefan je sada rođen u Pasjanu, ja sam bio dežurni, ja sam je porodio, a mama je odmah pregledala bebicu jer je pedijatar uz pomoć kolega. Putem našeg primera bismo poručili i drugim parovima da se vole rađaju što više dece, ne samo našim sunarodnicima sa KiM, nego i iz cele Srbije - poručuje doktor Jovanović.

Otkriva i kako se slavi Božić u njihovom selu i šta im je najvažnije.

Trpeza porodice Jovanović Foto: Privatna arhiva

- Najpre preko dana za Badnji dan idemo po badnjak, u podne. Odemo u obližju šumu iznad sela, sečemo badnjak, sa njim potom u crkvu i tamo se loži vatra. Onda dolazimo kući, postavlja se večera... Sutradan ujutru rano idemo u crkvu, na jutarnju službu, a onda kući na božićni doručak. Nakon što nam dođe položajnik ostatak dana posećujemo rodbinu i prijatelje i oni nas - dodaje Živojin.

Jovanovići su u pojačanom sastavu proslavili i Svetog Nikolu 19. decembra pošto je Stefan na svet došao 12 dana ranije Foto: Privatna arhiva

Ostaju na KiM

Doktor Jovanović je odrastao u Pasjanu i za njega nije bilo dileme gde će živeti kada završi specijalizaciju.

Srednji sin porodice Jovanović, Veljko Foto: Privatna arhiva

- Osnovnu školu sam završio u Pasjanu, srednju u Vranju, a fakultet u Kosovskoj Mitrovici. Potom sam otišao na specijalizaciju u Niš, prvo je bila supruga, pa ja. Bio sam i profesor u medicinskoj srednjoj školi u Pasjanu i nisam ni razmišljao da živim negde drugde uprkos tome što je situacija malo otežana, ali mi smo navikli, od 1999. godine tako živimo. Meni smeta i zabrinjava me što moja deca, školarci, nemaju nikakve školice sporta i vannastavne aktivnosti... Ostajemo ovde, ali nekad se zapitamo da li je pametno zbog dečice, za nas znamo da jeste - kaže Živojin.

Dodaje i da ponekad ima problema sa komšijama Albancima.

Veljko, Mateja i Stefan Jovanović Foto: Privatna arhiva

- Na primer, prinuđeni smo da idemo u njihove prodavnice u Gnjilane, nekad hoće da pričaju, nekad neće... Kada budu neka dešavanja na političkom planu tih dana su neljubazni, nekad imamo problema i sa registracijama na kolima, povremeno hoće da prave probleme iako ne očekujemo mi sada da oni nas proteruju sa puškama. Ali, dešava se i da u našem selu, koje je skroz srpsko, za praznike, na primer za Svetog Nikolu, nestane struja, a sva okolna albanska sela je imaju... Meni su ovde i roditelji, ujaci, stričevi, svi smo tu, privikli smo se, ali nećemo dozvoliti da nam diraju školstvo i zdravstvo, to je crvena linija - jasan je doktor Jovanović.

Rađa se sve više beba

U razgovoru za Kurir otkrio je i lepe vesti - godinama broj rođene dece u porodilištu u selu Pasjane, gde radi, se povećava!

Živojin i Hristina Jovanović drže sina Stefana u porodilištu u selu Pasjane, a tu su i ostale njihove kolege Foto: Privatna arhiva

- Broj stanovnika je u blagom padu, ali što se tiče našeg malog seokskog porodilišta imamo trend porasta novorođenčadi. U 2025. rođeno je 136 beba, godinu dana pre 134, 2023. 130... Nisu to velike brojke, ali nama znači da nemamo pad... Primetili smo i da sve više žena odlučuje da rodi i 3. i 4. deto što nam je drago - zaključuje doktor Jovanović.