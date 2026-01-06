Slušaj vest

"Srdačna dobrodošlica Peteru N. Dueu, specijalnom predstavniku generalnog sekretara i šefu Unmika, koji je stigao na Kosovo. Posvećen je unapređenju mira i bezbednosti, u službi naroda Kosova“, navodi se u saopštenju Unmika na društvenoj mreži Iks.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres za svog novog specijalnog predstavnika i šefa misije UN u AP KiM imenovao je 13. novembra Danca Petera N. Duea, koji je već radio u Beogradu i Prištini.

Due je na mesto šefa misije Unmika došao umesto Karolin Zijade iz Libana.

Peter Due ima 30 godina širokog iskustva u međunarodnim misijama – od 2019. godine obavljao je funkciju direktora za Aziju i Pacifik u Odeljenjima za politička pitanja i pitanja izgradnje mira i Mirovne operacije.

Prethodno je bio direktor za Aziju, Bliski istok, Evropu i Latinsku Ameriku u Odeljenju za mirovne operacije (2015–2019), a obavljao je i funkciju predstavnika generalnog sekretara i šefa kabineta Ujedinjenih nacija u Beogradu (2013–2015), a bio je i službenik za politička pitanja pri UN u Prištini.

U Njujorku je radio i kao šef kancelarije specijalnog asistenta podsekretara za mirovne operacije (2009–2013), vođe tima za zapadnu Afriku (2008–2009) i vođe tima za Evropu i Latinsku Ameriku (2008).

Pored svojih zadataka u Ujedinjenim nacijama Due je radio u danskom Ministarstvu spoljnih poslova u Kopenhagenu i Eritreji.