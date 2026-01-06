Slušaj vest

Grupu Srba iz Dobrotina na KiM koja se vraćala sa seče badnjaka maltretirala je danas takozvana kosovska policija na ulazu u Gračanicu.

Goran Gudžić, jedan od napadnutih, kaže za Kosovo onlajn da ih je policija maltretirala zbog natpisa na majici „Hajde se sine prekrsti i reci Hristos se rodi“ i istakao da je u pitanju čista provokacija.

Prema rečima Gudžića, tzv. policajci iz stanice u Gračanici prvo su im skinuli i oduzeli majice sa crkvenim motivima, pa ih naknadno vratili.

Foto: Kosovo online/Goran Gudžić

„Kada smo se vraćali iz seče badnjaka iz pravca jezera Gračanica, pri ulasku u Gračanicu zaustavila nas je tzv. Kosovska policija. Oni su nas držali oko pola sata i terali nas da skidamo majice sa oznakom `Hristos se rodi`. Nekih pola sata posle toga su nam vratili dokumenta i pustili nas da normalno idemo kućama“, istakao je Gudžić.

On ističe da nije bilo ničeg uvredljivog što bi moglo da isprovocira policiju.