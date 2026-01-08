Slušaj vest

Zbog problema izazvanih vremenskim nepogodama i povećanim vodostajem u pojedinim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, Kancelarija za Kosovo i Metohiju u stalnom je kontaktu sa predsednicima opština na terenu kako bi se pratilo stanje i pružila neophodna podrška i pomoć.

Nakon što opštinske komisije na terenu popišu nastalu štetu na domaćinstvima ili infrastrukturi, biće opredeljena i upućena adekvatna materijalna pomoć neophodna za saniranje posledica poplava nastalih usled vremenskih neprilika, saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

U severnom delu Kosovske Mitrovice došlo je do izlivanja Ibra, a gradonačelnik Milan Radojević izjavio je da je do sada iz tog područja evakuisano desetak ljudi.

Porast vodostaja Ibra izazvao je probleme i u opštini Leposavić, gde je oštećen most u Lešku.

