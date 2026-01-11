Slušaj vest

Sedmoro planinara, muškaraca i žena iz Udruženja „Stazama slavnih predaka“, koji su juče, 10. januara, krenuli iz Pećke patrijaršije do Drača na marš dug 200 kilometara, povodom 110 godina od povlačenja Srpske vojske preko Albanije, prešli su sa Kosova i Metohije u Crnu Goru, ali im je pritom rečeno da im je u narednih godinu dana zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju, prenose Niške vesti.

Milan Lapčević, jedan od planinara, kazao je da ih je kosovska policija na putu od Gračanice do granice sa Crnom Gorom nekoliko puta presretala i proveravala, a da ih je na prelazu „Kula“, ka Rožaju, zadržala dva sata i saopštila im da im je u narednih godinu dana zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju.

Lapčević je kazao da je prvi dan marša bio „prava replika onih teških dana pre 110 godina, jer je hladna kiša lila cele noći i jutra, a onda prešla u težak, vlažan sneg i u pravu mećavu“.

„Sneg pada bez prestanka, na Čakoru ga ima više od 70 centimetara, ali kada su ciljevi uzvišeni, a volja čelična, prepreke su samo usputna spoticanja. Idemo dalje“, istakao je Lapčević.

Sedmoro planinara i planinarki iz Niša krenulo je na marš kako bi, kako su kazali, podsetili javnost Srbije na žrtvu koju su njihovi preci podneli povlačeći se preko Albanije, kao i na činjenicu da je u tom povlačenju stradalo više od 240.000 ljudi.

Njihovo odredište je Skadar, gde će posetiti Srpsko groblje i odati poštu stradalima. Potom će 15. januara otići na Krf i prisustvovati akademiji kojom će biti obeleženo 110 godina iskrcavanja Srpske vojske.

Na ostrvo Vido otići će 16. januara kako bi položili vence i cveće na „Plavu grobnicu“.

Udruženje „Stazama slavnih predaka“ organizovalo je ovakav marš i pre deset godina, povodom stogodišnjice povlačenja Srpske vojske preko Albanije.