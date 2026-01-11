Slušaj vest

Direktor Odeljenja javnih službi u opštini Gračanica Goran Milić istakao je da je situacija sa poplavama u Lepini i Radevu i dalje alarmantna, jer je vodostaj Sitnice i dalje u porastu. Živorad Nićić iz Lepine, čija je porodica tokom noći evakuisana, kaže da im je poplava odnela sve što su imali i da je šteta nenadoknadiva.

Milić navodi da se u ostalim delovima opštine Gračanica - Dobrotinu, Gušterici, Skulanevu, Lapljem Selu, situacija normazuje i da se voda povlači, ali da to nije slučaj u Lepini i Radevu.

„Što se tiče Lepine i Radeva, vodostaj reke Sitnice je i dalje u porastu, tako da, još uvek imamo problema. Sinoć smo do kasno u noći sa ljudima iz sela i našom ekipom punili džakove i dopremali ih kako bismo sprečili dalje izlivanje reke“, rekao je Milić.

Zbog poplave evakuisana je porodica Nićić iz Lepine, a Opština Gračanica je za njih obezbedila smeštaj.

Milić ističe da će, kada se voda bude povukla, pokušati sa timom da sagleda situaciju i ponudi rešenje za dugogodišnji problem izlivaja reke u ovim selima.

„Videćemo večeras kako će se odvijati situacija. Ne izgleda dobro jer je reka i dalje u porastu. Tu smo da ispratimo situaciju i u našim mogućnostima pomognemo stanovništvu koliko možemo“, poručio je Milić.

Živoradu Nićiću iz Lepine poplavljene su i kuća i imanje.

„Sve što smo radili godinama je uništeno. Nemamo gde da se vratimo. Više od pola metra vode je u kući, nemam pristup ni dvorištu. Sve što smo imali i stekli - žito, živina, stoka, svinje - sve je podavljeno, ništa nemamo. Nemamo drva, nemamo ugalj, sve je to voda odnela“, rekao je Nićić.

Zato su evakuisani, zbog čega je zahvalan nadležnima u opštini.

„Noć smo proveli u hotelu. Došli smo da obiđemo, ali vidite i sami kako je, jedino se čamcem može, da vidimo ima li nešto unutra. I dokumenta su ostala, sve živo, aparati. Šteta je neopisiva“, očajan je Nićić.

Ističe da mu izgubljeno niko ne može nadoknaditi, ali se zahvaljuje svima na pomoći.

„Ovo ne može niko da plati. Dovoljan je samo pretrpljeni strah i ona voda, gazili smo po vodi do struka i žena, i ja, i kćerka. Hvala Bogu da ostale ćerke nisu bile tu. Šta da vam kažem. U toj kući više nema života. Dosta su nam u ovoj situaciji pomogli. Uspeli smo jedno pet svinja da izvučemo traktorom. Jedan je bos, u patikama zagazio i spasio svinju. Goran (Milić) je spasio mene i suprugu, dok nam je ćerka ostala kod drugarice“, naveo je Nićić.

Ka ovim selima poplavljeni su i putevi. U Lepinu se može samo iz pravca Lipljana, dok je put koji vodi ka Preocu poplavljen. Takođe, poplavljen je i put koji vodi do Radeva.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je, zbog problema izazvanih vremenskim nepogodama i povećanim vodostajem u pojedinim srpskim sredinama na Kosovu, u stalnom kontaktu sa predsednicima opština na terenu kako bi se pratilo stanje i pružila neophodna podrška i pomoć.