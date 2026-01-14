Slušaj vest

Razlog za napad je to što je jedan od njih na telefonu imao zalepljena obeležja svog sportskog kluba sa grbom Srbije, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je maltretiranje Vukašina Blažića i dvojice njegovih drugova, od kojih je jedan maloletan, od strane takozvane kosovske policije na ozloglašenom punktu kod Bistričkog mosta novi etnički incident u režiji Aljbina Kurtija i njegovih parapolicijskih snaga, čija su meta i srpska deca.

"Pripadnici Kurtijevih falangi dečake su napali samo zato što je jedan od njih na telefonu imao zalepljena obeležja svog sportskog kluba sa grbom Srbije. Prvo su tražili da tu nalepnicu skinu, a zatim Vukašina, prema rečima njegovog oca, izvukli iz automobila, vukli ga, gurali i šutirali. Zbog čitavog incidenta, dečaku je pružena medicinska pomoć u KBC Kosovska Mitrovica, gde je proveo noć na opservaciji", navodi se u saopštenju.

Ističe se da taj parapolicijski punkt ne bi smeo ni da postoji kod Bistričkog mosta, niti igde na severu KiM i da je podignut samo s namerom maltretiranja i zastrašivanja srpskog naroda o čemu svedoče brojni incidenti zabeleženi na tom mestu.

Kancelarija je podsetila da je tu upucan Srbin Milan Jovanović dok je prevozio šerpe, da je još nekoliko Srba ranjeno, više njih pretučeno, maltretirano, a da su sada napadnuta i srpska deca.

"Kancelarija za Kosovo i Metohiju više puta je upozoravala međunarodne predstavnike na brojne opasne incidente koji se dešavaju na ovom ozloglašenom mestu koje ne služi nikakvim kontrolama, već isključivo s ciljem maltretiranja našeg naroda, ali su oni ostali nemi", navodi Kancelarija.

Podseća i da je prethodnog dana u Dečanima, albanski ekstremista upucao Dejana S. i Radovana M. samo zato što su Srbi i što su se "drznuli" da govore srpskim jezikom u ovom mestu koje je etnički očišćeno od Srba.