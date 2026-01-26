Slušaj vest

Predstavnici Udruženja „Srbsko sabranje Baštionik“ iz Banjaluke uručili su danas Svetosavske nagrade za 12 najboljih učenika Osnovne škole „Staja Marković“ u Štrpcu.

Goste iz Republike Srpske učenici su dočekali himnom Svetom Savi.

Jedna od dobitnica nagrade je učenica petog razreda Aleksija Staletović koja je kazala da joj je ovo podstrek za dalji rad i učenje.

„Drago mi je što ljudi misle na nas, i što postoje dobri ljudi koji vole Kosovo. Ovo je podsticaj da više učimo i da budemo bolji“, kazala je Staletović.

I Jana Jovanović zahvalna je na nagradi.

U ime Udruženja „Srbsko sabranje Baštionik“ Predrag Adamović je kazao da projektima na kojima rade žele da daju doprinos opstanku Srba na Kosovu.

„Baštionik već niz godina dolazi na KiM i u saradnji sa organizacijom 'Majka devet Jugovića' dajemo doprinos pomaganju srpskog opstanka na prostorima Kosova i Metohije. Jedan od naših projekata je Zadužbina za KiM, stipendiranje srpskih đaka, kojih ove godine imamo 189 na prostoru Kosova i Metohije. Povodom Savindana i ove godine smo, kao i prošle, došli na KiM i danas ovde u Štrpcu, i drago mi je što su nas ovako lepo dočekali, kao i da smo u prilici da za 12 najboljih đaka dodelimo Svetosavsku novčanu nagradu koja treba da bude motiv deci da znaju da to što oni uče, slušaju roditelje i učitelje neko vidi i ceni“, kazao je Adamović.

Dodao je da na ovaj način žele da povežu Republiku Srpsku i Kosovo i deci daju snagu da ostanu na svom ognjištu.

„Nigde tako iz srca i iskreno ta himna i molitva Srbiji i Svetom Savi ne zvuči kao na Kosovu, to da živimo svi u slozi ovde ima posebnu snagu, i ubeđen sam da se i Sveti Sava raduje kad vidi svoju srbčad koji pevaju i mole se. Zasigurno će doći bolje vreme, a mi smo tu da ga sačekamo zajedno“, kazao je Adamović.

Sekretar Osnovne škole „Staja Marković“ u Štrpcu Milan Jakovljević zavalio je gostima iz Banjaluke i kazao da će to biti podstrek učenicima za dalji napredak.

„Ova poseta je veoma značajna za našu školu, a i za učenike kojima će to biti podstrek za učenje i dalji uspeh u školovanju“, kazao je Jakovljević.