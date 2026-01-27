Slušaj vest

„U ime Kancelarije za Kosovo i Metohiju i u svoje lično ime, svim učenicima na Kosovu i Metohiji i u centralnoj Srbiji koji proslavljaju Svetog Savu kao svoju školsku slavu, kao i svim pravoslavnim vernicima, najiskrenije čestitam današnji praznik - Savindan. Nigde kao na KiM nasleđe najvećeg srpskog svetitelja nije tako živo i sveprisutno, jer vrednosti sloge, jedinstva i sabornosti koje je propovedao Sveti Sava jesu i danas, baš kao i u vreme rađanja nemanjićke Srbije, uslov opstanka našeg naroda i državnosti“, napisao je Petković u čestitki.

Dodao je da Sveti Sava nije bio samo srpski prvi arhiepiskop i prosvetitelj, već i prvi diplomata, zakonodavac, lekar, pisac i utemeljitelj srpskog državnog i duhovnog identiteta.

„Njegov život i delo predstavljaju neprolaznu meru naše istorije i dokaz najviših težnji srpskog naroda, temelj naših vrednosti i simbol neprekinutog trajanja srpske države i kulture. Sveti Sava nas uči da je obrazovanje najvažnije ulaganje, da je škola mesto gde se gradi budućnost i da duhovne i moralne vrednosti moraju biti oslonac našeg života. Svetosavlje nas vodi putem mudrosti i napretka, kao što je vodilo i naše pretke, omogućavajući nam da se kroz vekove za nama održimo kao narod“, naglasio je Petković.

Istakao je da je Sveti Sava otac svih Srba i utemeljitelj srpskog duhovnog i državnog bića.

„Istorija nas podseća da su Srbi, naročito na Kosovu i Metohiji, često suočavani sa velikim iskušenjima, ali i da u Svetom Savi uvek nalazimo snagu i putokaz. On je otac svih Srba, utemeljitelj našeg duhovnog i državnog bića, i svetlo koje nas upućuje kako da sačuvamo svoju istoriju, ognjišta i kulturnu baštinu. Neka nas Sveti Sava vodi na putu istine, neka prosvetli naša srca i um, i neka nam daruje veru, mir i slogu. U skladu sa njegovim učenjem, neka naša deca rastu u znanju i dobroti, a naš narod u jedinstvu i snazi. Neka je srećan Savindan“, zaključuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Kosovo Online

