PETKOVIĆ O ODLUCI CIK U PRIŠTINI: Kurti nastavlja s protivpravnim odlukama na štetu srpskog naroda
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oglasio se na društvenoj mreži X nakon što je Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini donela odluku da ne odobri objavljivanje rezultata izbora za Srpsku listu (SL).
Petković je naveo da je Aljbin Kurti nastavlja s protivpravnim odlukama na štetu srpskog naroda.
"Odluka da članovi Samoopredeljenja u tzv. CIK ne priznaju izborni rezultat SL udar je na stranku koja se jedina iskreno bori za prava srpskog naroda i pokušaj da se poništi volja skoro 43.000 Srba koji su glasali za SL", napisao je.
Dodao je da zato Kurtiju ne smeta Nenad Rašić, čiji rezultati za CIK nisu sporni i koga je ponovo, na prevaru i uz albanske glasove, ugurao u tzv. parlament, naveo je Petković.
"SL će se zato još snažnije boriti za prava srpskog naroda i neće dozvoliti Kurtiju prekrajanje izborne volje srpskog naroda", zaključio je Petar Petković.