Na seoskom groblju u Gojbulji, u blizini Vučitrna, jutros je zabeleženo novo skrnavljenje, nakon što je stoka puštena da pase na grobnim parcelama, pri čemu su uništene sveže humke, oboreno cveće i oštećene srpske zastave, potvrđeno je iz ovog sela, prenosi TV Most.

Kako su javili meštani, komšije Albanci pustili su svoju stoku na seosko groblje. Životinje su, u potrazi za hranom, izgazile sveže humke, oborile cveće i srpske zastave.

gojbulja1.jpg
Foto: TV Most

Kako kažu, ovo nije prvi put da se na ovaj način skrnave večna počivališta Srba koji su sahranjeni na ovom groblju.

Inače, na seoskom groblju u Gojbulji nalazi se i crkva Svete Petke koja datira od prve polovine 18. veka. Pretrpela je velika oštećenja 1999. godine kada je oskrnavljena i zapaljena. U proteklih 27 godina više puta je opljačkana.

Selo Gojbulja je mešovito selo u kome pored većine albanskog stanovništva živi i pedesetak srpskih porodica. Većina Srba iz ove opštine bila je prinuđena da napusti svoje domove 1999. godine.

