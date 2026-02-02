Slušaj vest

Srpska lista podnela je žalbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke zbog odluke Centralne izborne komisije da ne objavi konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 28. decembra za tu stranku.

„U ime Srpske liste upravo je podneta žalba Izbornom panelu za žalbe i predstavke protiv nezakonite, antisrpske i diskriminatorne odluke Centralne izborne komisije kojom je odbijeno objavljivanje konačnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora za našu stranku, odnosno negirano 42.759 glasova Srba“, navodi se u saopštenju.

Nadaju se da će Panel doneti odluku u skladu sa zakonom.

„Očekujemo da Izborni panel poništi sramnu odluku Centralne izborne komisije i donese odluku u skladu sa zakonom, čime će zaštititi prava srpskog naroda, legalnost i integritet izbornog procesa“, poručuju iz Srpske liste.

Centralna izborna komisija u subotu je objavila konačne rezultate izbora, ali ne i za Srpsku listu.

Nakon te odluke, član Predsedništva Srpske liste Igor Simić je, najavljujući žalbu, rekao da je u pitanju sramna odluka koja pokazuje da je CIK izgubila epitet nezavisne institucije.