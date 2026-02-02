Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković naveo je danas da će Beograd u okviru dijaloga sa Prištinom nastaviti da insistira na konkretnim koracima za formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO) u okviru svake runde dijaloga kojim posreduje Evropska unija.

"Beograd u okviru dijaloga u Briselu istrajno i snažno insistira na konkretnim koracima za formiranje ZSO na koju naš narod čeka gotovo 13 godina, a što je i obaveza Prištine čiji je garant sprovođenja sama Evropska unija. Na tome ćemo nastaviti da insistiramo u okviru svake runde dijaloga, uprkos svim opstrukcijama Prištine koja od svojih obaveza želi da pobegne", rekao je Petković u razgovoru sa ;specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Ministarstva spoljnih poslova Slovenije Anžejem Frangešom.

U saopštenju iz Petkovićevog kabineta se navodi da ga je upoznao sa "političkim i institucionalnim nasiljem koje vlast u Prištini na čelu sa Aljbinom Kurtijem sprovodi nad srpskim narodom".

Petković je svom sagovorniku preneo da su Srbi na Kosovu i Metohiji i njihovi legitimno izabrani politički predstavnici konstantno na udaru Prištine i da im se uskraćuju osnovna politička i ljudska prava, navodi se u saopštenju.

"On je ukazao i na nameru Prištine da takozvanim zakonom o strancima i vozilima stvori nemoguće uslove za život našeg naroda, protivpravno preotme srpske zdravstvene i prosvetne institucije koje su okosnica formiranja Zajednice srpskih optšina i umesto poštovanja postignutih sporazuma, Kurti zapravo protera Srbe sa njihovih ognjišta", ocenjuje se.

Zbog toga je, dodao je, neophodan jasan i nedvosmislen angažman i međunarodne zajednice na rešavanju ovih pitanja.