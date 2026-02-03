Slušaj vest

Srpska lista saopštila je da je odluka Izbornog panela za žalbe i predstavke (IPŽP) da uvaži njihovu žalbu na odluku Centralne izborne komisije(CIK), pobeda prava, zakona i demokratskih principa, ali i potvrda izborne volje građana koji su dali podršku toj partiji.

Kako su naveli iz Srpske liste, IPŽP je poništio nezakonitu, antisrpsku odluku CIK-a, i potvrdio pravnu utemeljenost žalbe i proglasio konačne izborne rezultate Srpske liste, kao i njenih izabranih poslanika.

„Ova odluka predstavlja pobedu prava, zakona i demokratskih principa, kao i potvrdu izborne volje građana koji su dali podršku Srpskoj listi. Očekujemo da sve nadležne institucije postupe u skladu sa donetom odlukom i omoguće njenu punu i nesmetanu primenu, a mi ćemo nastaviti borbu za prava srpskog naroda i poštovanja njegove izborne volje“, zaključuje se u saopštenju Srpske liste.

Izborni panel za žalbe i predstavke odobrio je danas žalbu Srpske liste na odluku Centralne izborne komisije da ne objavi konačne rezultate izbora za ovaj politički subjekt i njegove kandidate.