Slušaj vest

Na ulazu u opštinu Leposavić uklonjen je znak na ćirilici i postavljena je nova dvojezična tabla na albanskom i srpskom jeziku. Kako javljaju reporteri Kosovo onlajna, isti znak postavljen je i na izlazu iz opštine Zvečan.

Na izlazu iz opštine Zvečan i na ulazu u opštinu Leposavić postavljena je nova tabla sa natpisim prvo na albanskom, a zatim na srpskom jeziku, ali samo na latinici.

Prethodni znak, koji je bio ispisan samo na ćirilici, je uklonjen.

Na znaku u Zvečanu stoji natpis na albanskom i srpskom „Dobro došli“, dok je na drugom znaku, u Leposaviću, ispisano „Srećan put“.