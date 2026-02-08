Slušaj vest

Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je upad nepoznatih osoba u posed crkvenog dvorišta i srpskog pravoslavnog groblja u Skulanevu kod Lipljana, pri čemu je razvaljena ograda i oskrnavljen grob nedavno preminulog Ivice Talića, najnoviji pokazatelj albanskog ekstremizma i netrpeljivosti prema svemu srpskom na prostoru Kosova.

U saopštenju Kancelarije za KiM napominje se da činjenica da su nepoznati počinioci prilikom skrnavljenja pravoslavnog groblja, odneli i srpsku zastavu jasno ukazuje na namere ekstremista da „zatru srpske tragove i simbole na ovim prostorima“.

„Ovo nije samo anticivilizacijski već i duboko nehumani čin koji oslikava zabrinjavajuću realnost položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, u kojoj ni mrtvi Srbi ne mogu u miru da počivaju“, navode iz Kancelarije za KiM.

Kako dodaju, nesumnjivo je da ovakve besprizorne napade pored politike nekažnjivosti, podgrevaju i neodgovorne izjave i delovanja političara iz Prištine koji svakodnevno srpski narod targetiraju kao legitimnu metu, s jedinim ciljem proterivanja Srba sa vekovnih ognjišta.

„Tražimo da se počinioci ovog gnusnog dela u najkraćem roku sankcionišu, kao i da predstavnici međunarodne zajednice reaguju kako bi se ovakvi incidenti sprečili“, zaključuje se u saopštenju.

Na groblju u Skulanevu kod Lipljana polomljena je ograda, a sa groba nedavno preminulog Ivice Talića iz tog sela odneta je srpska zastava i razbacano cveće. Slučaj je prijavljen policiji, koja je izvršila uviđaj.