Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić još jednom je upozorio na posledice po Srbe na Kosovu ukoliko zakon o strancima stupi na snagu 15. marta na način na koji, kako kaže, planira režim Aljbina Krutija, ističući da je to administravni način za etničko čišćenje Srba sa Kosova.

„Ovo su zakoni osmišljeni sa ciljem etničkog čišćenja Srba sa KiM. Primenom ovih zakona na način kako je Kurtijev režim zamislio, blizu 10.000 Srba neće moći da boravi na Kosovu i Metohiji, jer ne poseduje kosvoska dokumenta. Ili će im biti onemogućen dolazak, a tu pre svega mislim na lekare, profesore, studente. Ako govorimo o ljudima koji žive na prostoru KiM, posebno u četiri opštine na severu, 7.000 ljudi će po ovom zakonu 15. marta ostati na prelazima Jarinje, Brnjak i Merdare“, rekao je Simić za TV Pink.

Ukazao je da je ugrožen opstanak Srba na Kosovu, bez ozbzira na fraze koje Kurti koristi da opravda antisrpsko delovanje.

„Nije ovo puka primena zakona, ovo je plan da se svi koji su preživeli egzodus proteraju primenom propisa koji će značiti da decu odvajaju od roditelja, da pocepaju hilajde srpskih porodica. To je vrlo opasno, ugroziće funkcionisanje zdravstvenog i obrazovnog sistema. Od 1.180 nastavnika i saradnika Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, njih 550 nema kosovska dokumenta. Imamo strašan scenario na pomolu za nešto više od mesec dana“, upozorio je Simić.

Zato je naveo da međunarodna zajednica treba konačno da ispuni ono što je obećano Srbima.

Objasnio je da Srbi po novom zakonu moraju da dobiju kososvka dokumenta ne što to žele, već da ne bi bili stranci u svom selu.

„Morate da se prijavite kao stranac, kao prvi put dolazite, ako nemate dokumenta. Oni ne priznaju venčani list, ako ste venčani u srpskom, a ne u kosovskom sistemu. Kažu da morate da imate sredstva za život, ali onima koji rade u srpskim vrtićima, školama, bolnicama to ne priznaju, jer rade u za njih paralelnim institucijama“, naveo je Simić i dodao da je Srpska lista uradila jednu analizu, koja je pokazala da postoje situacije da oba roditelja imaju kosovska dokumenta, ali da dete ne može da ih dobije, što znači da ono, praktično, ne postoji za sistem.

„Ovo je administrativni način za etničko čišćenje Srba sa prostora Kosova i Metohije“, naznačio je Simić.

Govoreći o reakciji portparola Evropske komisije da je Srbija prekršila sporazuma hapšenjem pripadnika OVK, Simić je primetio da je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković ispravno primetio da se sa faze neprimnene sporazuma koji idu u korist Srba, došlo u fazu izmišljanja sporazuma.

„Voleo bih da Evropska komisija pokaže gde je taj sporazum koji kaže da Srbija ne sme da kažnjava odgovorne za zločine nad srpskim narodom i kako to EU, misija koja stalno spomijne vladavinu prava, sada uskraćuje vladavinu prava i pravdu za srpske žrtve“, rekao je Simić.

Kada je reč o suđenju liderima bivše OVK, za koje je tužilaštvo zatražilo kaznu od 45 godina zatvora, on je naveo da bi u ovom trenutku bio uzdržan po tom pitanju, jer se za sada čuo samo zahtev tužilaštva.

„Imali smo slučajeve da su odgovorni za zločine nad Srbima bili prvostepeno osuđeni, ali su onda oslobođeni drugostepenom presudom. Očigledno da u ovoj konstelaciji snaga u međunarodnim odnosima nema pravde za sprske žrtve“, zaključio je Simić.