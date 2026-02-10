Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa zamenikom generalnog direktora Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) za Zapadnu Evropu Emanuelom Žiofreom kome je preneo da će primena takozvanih prištinskih zakona o strancima i vozilima izazvati nesagledive posledice po srpski narod na Kosovu i Metohiji.

Petković je Žiofrea obavestio i da su neidentifikovana lica u civilu po, kako je rekao očiglednom nalogu premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, danas ušla u zgradu Rektorata Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici sa nedopustivim zahtevom da se u roku od 30 dana Fakultet tehničkih nauka iseli iz svojih prostorija iz Kosovske Mitrovice ili da počne da plaća neosnovani zakup, navodi se u saopštenju Kancelarije.

Na taj način, Priština direktno želi neprihvatljiv obračun sa srpskim Univerzitetom u Kosovskoj Mitrovici očigledno pojačavajući pritisak na srpske obrazovne institucije pred primenu takozvanih mera koje nisu ništa drugo nego najnoviji jednostrani i protivpravni potezi, podvukao je Petković i zatražio hitnu reakciju međunarodne zajednice i Evropske unije po ovom i drugim gorućim pitanjima od egzistencijalnog značaja za srpski narod na KiM.

Istakao je da Beograd i Srbi sa Kosova i Metohije očekuju da Evropska unija i svi drugi relevantni akteri sa najvećom ozbiljnošću shvate ovakve poteze i najave Prištine, koje vode direktnom etničkom čišćenju našeg naroda sa ovih prostora.

- Srpske prosvetne i zdravstvene institucije su sama srž Zajednice srpskih opština koja je dogovorena u Briselu u okviru Prvog briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa, a čiji je garant i sama Evropska unija i zbog toga je neophodno što pre pokrenuti razgovore o Statutu ZSO kojim su regulisana i ova pitanja - rekao je Petković.

Direktor kancelarije za KiM je Žiofreu preneo i ogromnu zabrinutost srpskog naroda na KiM zbog primene takozvanih prištinskih mera, s obzirom da one pogađaju gotovo 10.000 Srba koji žive na prostoru KiM i kojima su ugrožena prava na rad, obrazovanje, lečenje, porodični život, slobodu kretanja...