Sednica lokalne skupštine zakazana je po hitnom postupku sa jednom tačkom dnevnog reda - izbor predsedavajućeg Skupštine opštine Severna Mitrovica.

Kako je navedeno u obrazloženju poziva, Nemanja Biševac, dosadašnji predsedavajući SO Severna Mitrovica, prelazi na drugu funkciju, pa je bilo potrebno izabrati novog predsedavajućeg radi kontinuiteta u radu Skupštine opštine Severna Mitrovica.

Od 14 odbornika na sednici je prisustvovalo njih 13.

Suzana Aleksić iz Srpske liste predložila je Ivana Zaporožca za predsedavajućeg, dok je Marko Jakšić iz GI „Sever za sve“ predložio sam sebe.

Kako bi procedura bila ispoštovana, u pauzi za verifikaciju predloženih kandidata Biševac je podneo ostavku na ovu funkciju, čime su se stekli uslovi za izbor novog predsedavajućeg.

Pristupilo se tajnom glasanju na kom je Zaporožac dobio 10 glasova, dok je Jakšić dobio jedan glas. Jedan glas je bio protiv, dok su dva listića bila nevažeća.

Sednici su prisustvovali gradonačelnik Milan Radojević i zamenica gradonačelnika Adrijana Hodžić.