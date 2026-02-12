Slušaj vest

Desetak raseljenih Srba iz sela Ljubižda kod Prizrena posetilo je svoj rodni kraj i posle 25 godina očistilo i uredilo dvorište i crkvu Svetog Nikole u ovom selu, koja datira iz 14. veka.

Dvorište crkve, koje je bilo obraslo u rastinje, Srbi rođeni u ovom selu čistili su dva dana i uspeli da urede kako dvorište, tako i unutrašnjost crkve, a u tome im je pomogao sveštenik Jovan Radić.

Foto: Kosovo Online

Ivan Mišković, koji je rođen u Ljubiždi, a danas živi u Smederevu, kazao je da su uradili koliko su mogli, te da im je u planu i obnova crkve.

„Došli smo organizovano da očistimo crkvu Svetog Nikole koja datira iz 14. veka, a obnovljena je 1967. godine. Posle 1999. godine vidite u kakvom je stanju, zapuštena. Došlo je nas desetoro meštana da očistimo, a daće Bog da je i obnovimo kako je izgledala pre. Moraćemo prvo krov da uradimo, prokišnjava i freske su ugrožene, zatim nadstrešnicu ispred, pa kasnije u dogovoru sa sveštenikom Jovanom Radićem videćemo šta ćemo dalje. Ne mogu da opišem osećaj, srce lupa jako, uzbuđeni smo, sa suzama u očima“, kazao je Mišković.

Utiske je preneo je Dejan Todosić, kome je pripala čast da ove godine bude domaćin slave u ovoj crkvi.

„Kada smo došli pre tri godine prvi put, bilo je jako zapušteno, nismo mogli da pristupimo porti, nismo mogli vrata da otvorimo, tuga. Pokušali smo da uđemo, ali nismo uspeli, i nakon toga smo se organizovali da zajedničkim snagama prikupimo novac i dođemo. Ove godine smo uspeli da dođemo i očistimo. Ovu ikonu Svetog Nikole smo kupili kada smo bili na Svetoj gori kako bismo započeli da ovde slavimo slavu. Meštani sela su mi pružili čast da ja ponesem tu ikonu i da budem prvi koji će posle 26 godina biti domaćin slave u ovoj crkvi“, istakao je Todosić.

Zoran Mojsić pohvalio je mlade ljude na čiju je inicijativu sve započelo, ali i komšije sa kojima su imali dobar odnos tokom boravka.

„Došli smo puni emocija. Prošle godine smo osnovali naše udruženje i zahvaljujući omladini pokrenuli smo sve to, došli smo i za dva dana očistili portu i crkvu. Ovde smo se svi mi krstili, ja sam se baš ovde venčao, ovde smo obeležavali velike praznike i družili se. Za vreme boravka ovde nismo imali probleme sa komšijama starosedeocima, čak nas je par njih ponudilo kafom i pićem, a bila je i policija koja nas je obezbeđivala“, naveo je Mojsić.

Raseljeni Srbi obišli su i crkvu Svete Petke u ovom selu, u kojoj se svake godine okupljaju na hramovnoj slavi.

Do 1999. godine u selu Ljubižda bilo je 135 srpskih kuća, u kojima je živelo oko 650 Srba, dok danas u selu ne živi nijedan.