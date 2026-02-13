Slušaj vest

Advokat Nebojša Vlajić, koji zastupa Duška Arsića, izjavio je nakon iznošenja završnih reči da se nada najboljem i da će sud shvatiti da u ovom predmetu nema dokaza.

"Sud je dužan da tu presudu objavi u kratkom roku. Mi očekujemo da konačno sud shvati da u ovom predmetu nema dokaza. To mu je maltene rekao i Apelacioni sud kada je prvobitnu presudu ukinuo i mi se nadamo najboljem. Spremni smo za sva rešenja, ali moramo da sačekamo taj ponedeljak i da vidimo šta će biti. Inače, ovo je još jedan u nizu ovakvih suđenja gde se na osnovu nategnutih izjava najčešće samo jednog svedoka pokušava dokazati nešto što nije istina", naveo je Vlajić.

Na današnjem ročištu završne reči dali su odbrana oštećenog i optuženog.

Optuženi Duško Arsić istakao je da on nije osoba koju Artan Krasnići optužuje.

„Ja nisam Duško iz Kojlovice, Duško Ničić za koga on kaže da ga ne zanima da li takav postoji ili ne. Ja sam Duško Arsić iz Matičana, ja nisam Ljubišin sin, nego Božin, iz Matičana, nisam iz Kojlovice. Ja nikada nisam bio u Kojlovici“, istakao je on.

Arsić je 2. februara 2024. godine pred ovim sudom prvestepeno osuđen na 13 godina zatvora, ali je Apelacioni sud, nakon žalbe odbrane, vratio slučaj na ponovno suđenje.

Arsić je uhapšen 8. decembra 2021. godine na prelazu Jarinje, u prisustvu dvoje maloletne dece, nakon što je došao da reši probleme u vezi sa uzurpiranom imovinom u selu Matičane, kod Prištine.

Izricanje presude u predmetu protiv Duška Arsića zakazano je 23. februara u 13.15 časova.