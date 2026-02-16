Slušaj vest

U crkvi Svete Petke i na grobu stradale Mirjane Dragović u Lapljem Selu služen je parastos za 12 Srba ubijenih u terorističkom napadu na autobus „Niš ekspresa“ pre 25 godina u Livadicama. Za ovaj zločin niko nije odgovarao.

Prilikom napada na autobus 16. februara 2001. godine ubijeno je 12, a ranjeno još 43 Srba, koji su krenuli na zadušnice u Gračanicu autobusima i u pratnji Kfora.

Parastosu u crkvi Svete Petke koji je služio otac Bojan Kristić prisustvovale su porodice ubijenih, prijatelji i lokalni zvaničnici.

Sestra ubijene Mirjane, Jelena Stojanović, navodi da se sada, 25 godina nakon zločina, prvi put budi sa strahom da će Srba na Kosovu biti sve manje, a pritisci na njih sve veći, ističući da se sve manje srpskom narodu ostavlja prostora za život na Kosovu.

„Vremenom ne ostajem bez reči, ali nekako sve što se kaže suvišno je. Ne živimo mi u nekoj iluziji, ni kao porodica, čini mi se, ni kao Srbi sa Kosova i Metohije, da će nešto ovde da se promeni. Ne verujem ni u njihovu savest, niti u to da će neka odgovornost da stupi pa da će oni za sve naše žrtve da nađu krivce ili da donesu pravdu, ali smo svih ovih godina 25 godina živeli sa nadom da će ovde uvek biti ljudi koji će moći da ih pomenu, koji će moći da upale sveću za njihovu dušu, da će u ovoj crkvi Svete Petke da se drži pomen, jer nam je to jedino što nam je očigledno ostalo. Verujemo mi u božansku, ali ne u njihovu pravdu“, rekla je Stojanović, dodajući da je plaši činjenica da neće biti nikoga da upali sveću stradalima i održi pomen.

"Njihovu pravdu ne očekujem, ali Božija je uvek tu“, dodala je ona.

Gordana Đorić koja je preživela napad u Livadicama, kroz suze govori, da se oseća isto kao i 2001. godine.

„Mislila sam da će vreme učiniti da se neke stvari zaborave, da izblede, ali nažalost, evo posle 25 godina, dovoljno je samo da zatvorim oči, jasne su mi slike tih događaja i tog dana. Možda bi bilo lakše da sam tako povređena bila u nesvesti, da ne vidim sve ono zlo koje sam videla tog dana, ali nažalost, bila sam svesna i videla sam svu tragediju i ne mogu da razumem da je neko bio toliko veliko zlo da postavi taj eksploziv, da ubije 12 nedužnih naših ljudi. Kažem, slike su jako prisutne i jako mi je teško da pričam o tome koliko god da vreme može da prođe, ali je teško“, rekla je Đorić.

Posebno je teško, isitče ona, što niko nije odgovarao za zločin u Livadicama.

„S obzirom da vidimo kakve se sve tragedije događaju, a da niko ne odgovara zbog toga, onda se nadamo samo da će ih stići Božija kazna, drugo nemamo. Ali isto tako ne smemo da zaboravimo, moramo stalno da pričamo o tome. Ja sam zahvalna što se organizuje parastos svake godine, što opominjemo sve ostale da se takve stvari više ne događaju, da ne stradaju nevini ljudi, da gledamo kako da se okrenemo životu i kako da volimo i poštujemo jedni drugi, ali nažalost, malo ima uticaja na one koji odlučuju“, rekla je Đorić.

Predsednik Kulturno-prosvetne zajednice Kosova i Metohije, književnik Ratko Popović, istakao je da je 16. februara pre 25 godina nastao muk na Kosovu.

„Jedan teški muk, jedno beznađe i tada se desio taj teroristički akt nad ljudima koji su pošli da odaju počast i čast svojima, da odu na svojim grobljima, da svojim mrtvima odaju počast i da se vrate svojim domovima, sa svojima, na neki način, da podele sav usud i nesreću koja prati ovaj srpski rod ovde“, rekao je Popović.

On podseća da se na pomenu svake godine traži pravda za postradale.

„Ali satana je tako moćna i velika i ti belosvetski moćnici ne znaju za bol običnog čoveka. Da su prekinuli radost ovde na prostoru Kosova i Metohije, a svi smo se radovali, radujemo se životu, slobodi i svemu onome što čini čoveka čovekom. Ali čoveka nema očito u tom belosvetskom poretku i ljudi koji niti imaju duše, niti znaju za stid i sram, znaju da je ovde za nas najveća počast i čast ova opela i pomeni i da je ovde odavanje počasti žrtvama na koje su oni ovde natamanjivali svoju bes, oholost i bestijalnost“, rekao je on.

Na grobu ubijene Mirjane Dragović vence su položili predsednik Opštine Gračanica Novak Živić i predsednik PO Grada Prištine Dejan Miladinović sa saradnicima.

Prilikom napada na autobus 16. februara 2001. godine ubijeno je 12, a ranjeno još 43 Srba koji su krenuli na zadušnice u Gračanicu autobusima i u pratnji Kfora. Za napad u Livadicama niko nije pravosnažno osuđen. Jedini osumnjičeni Fljorim Ejupi oslobođen je optužbi od strane Vrhovnog suda iako je u prvostepenom postupku bio osuđen na 40 godina zatvora. Euleks je istragu o Livadicama zvanično zatvorio 2013. godine. U eksploziji u Livadicama živote su izgubili Živana Tokić, Slobodan i Nenad Stojanović, Sunčica Pejčić, Mirjana Dragović, Milinko Кragović, Veljko Stakić, Dragan Vukotić, Lazar Milkić, Nebojša, Snežana i Danilo Cokić.