Odneta srpska zastava sa groba Ivice Talića u Skulanevu

Noćas je ponovo oskrnavljen grob Ivice Talića na srpskom pravoslavnom groblju u selu Skulanevo, kod Lipljana. Počinioci su upali u posed groblja i sa humke nedavno preminulog Talića odneli srpsku zastavu.

Isti incident dogodio se pre 10 dana, kada je 8. februara takođe odneta srpska trobojka, a tom prilikom razvaljena je i ograda crkvenog dvorišta.

Tada počinioci ovog nehumanog i anticivilizacijskog čina nisu uhvaćeni ni procesuirani, zbog čega se incident ponovio, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

"Kancelarija za KiM uvek ukazuje da politika nekažnjavanja ekstremista dovodi do ponavljanja incidenata i zločina, a primer skrnavljenja groba Ivice Talića to i potvrđuje.

Ekstremisti zadojeni antisrpskom mržnjom i politikom Prištine čak ni mrtvim Srbima ne daju mira. Prema višedecenijskim terenskim istraživanjima, za poslednjih 26 godina na Kosovu i Metohiji je devastirano i oskrnavljeno više od 400 srpskih grobalja, 50 je potpuno uništeno, a preko 100.000 nadgrobnih spomenika je srušeno.

Nažalost, takva teroristička politika i društvena klima i danas je živa na prostoru Kosova i Metohije", poručeno je u saopštenju.