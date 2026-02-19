Slušaj vest

U više nego teškim okolnostima punih 25 godina Narodna kuhinja u Prekovcu, opština Novo Brdo na usluzi je svim građanima kojima je pomoć potrebna, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost.

Akciji pomoći Narodnoj kuhinji drugi put za redom pridružio se i Kurir svojom vrednom donacijom.

Narodna kuhinja je mesto gde ljudi mogu da potraže ne samo topli obrok, već i toplu reč, svi su uvek spremni za razgovor.

Svetlana Stević iz Eparhijske humanitarne organizacije "Majka Devet Jugovića" govorila je o ovoj temi na Kurir televiziji:

- Magacin je poluprazan, nažalost situacija nije sjajna, nedostaje nam mnogo namirnica, nadamo se da će se situacija poboljšati i da naši korisnici neće imati razloga da brinu. Veliki broj korisnika imamo, čini mi se iz godine u godinu, svakog dana da je sve veći - kaže Stević i dodaje:

- To pokazuje samo u kakvim uslovima naš preostali srpski narod živi. Mi smo tu da našoj braći Srbima pružimo pomoć, kako u hrani i hlebu, tako i u svim ostalim potrebama da bi mogli da ostanu da žive na ovim prostorima.

Narodna kuhinja postoji 25 godina. Svetlana kaže da ništa ne bi menjala, a da može da bira, ponovo bi išla ovim putem.

- Za 25 godina, mnogo dece se rodilo i mnogo dece je odraslo. Neki od njih su sada postali svoji ljudi, osnovali su svoje porodice, ali i dalje su korisnici narodnih kuhinja i njihova deca se sada hrane u narodnim kuhinjama. To samo pokazuje koliki je značaj narodnih kuhinja na ovim prostorima.

Porodica proizvodi meso, mleko i poljoprivredne proizvode, međutim nema nedovoljna brašna, ulja i svih onih namirnica koje su potrebne za normalno funkcionisanje kuhinje:

- Zahvaljujući dobrim ljudima, među kojima je i Vaša firma Kurir, uspevamo da proguramo svo ovo. Ulje, brašno, začini, so, konzerve graška, boranije, makarone i mnoge druge sitnice su nephodne, da bi mi funkcionisali, a da bi naši korisnici dobili gotovu hranu.

